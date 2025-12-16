國際矚目！詹子萱入選「DAZED ASIA 100 2025」 直言想討戰同志角色

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演員詹子萱入選國際指標文化媒體《DAZED》公布的「DAZED ASIA 100 2025」，成為備受關注的亞洲新世代演員之一。《DAZED》為是英國指標性文化季刊，其年度名單被視為國際文化圈關注亞洲創作者的重要指標。談到第一時間得知入選DAZED ASIA 100 的心情，她坦言，「開心啊！年末前收到的一個好消息！」

詹子萱在同一年迎來多部類型與角色跨度極大的影視作品，包括《我們與惡的距離2》、《監所男子囚生記》、《存酒人》、《我們的藍調時光》以及《看看你有多愛我》，從輔導老師、社工師到酒吧調酒師，橫跨寫實社會劇、港劇合作與喜劇新嘗試，逐步累積出鮮明的表演樣貌。回顧2025前後的狀態，詹子萱形容自己做了很多事，無論是工作、生活，還是對自我的理解，都像是再次進化了一點。她感受到抗壓性提升、經驗變得更完整，也逐漸找到一個比較舒服自在的平衡，如果要總結，「應該是學習最多、也最廣泛的一段時間。」

而在眾多作品中，她特別點名《我們與惡的距離2》中飾演的輔導老師「簡齊蕙」，這個角色橫跨不同時間階段，背負童年創傷與恐慌症，在加害者與被害者之間游移，同時又成為陪伴他人的角色，不斷嘗試與自己和解。如此層次複雜的生命狀態，讓她在表演上有非常深刻的感受與成長，也成為她演員歷程中的重要一站。她也直言，現階段的她很想挑戰同志、反派與殺人犯等不同類型角色，持續突破自我邊界。

談到如何看待「演員」這個身分，以及入選 DAZED ASIA 100 後是否感受到壓力，詹子萱的回答依舊直率。她形容，演員對她來說沒有那麼複雜，就是在每一個當下盡力完成角色，然後繼續挑戰、突破自己，「做不好就自我檢討，下次再來！」她笑說自己像是一隻「打不死的蟑螂」，不追求完美形象，而是一次次累積經驗、調整狀態。能夠透過演員的身分被看見、被關注，她已經感到非常滿足，也希望這份關注能成為一座橋樑，讓更多觀眾看見角色背後的文化與作品本身。談到即將推出的《我們的藍調時光》，她笑說這部戲應該是目前為止哭戲最多的一次，「最大的收穫是不管是角色或是我自己，好像因此都變得更強大了一點。」





