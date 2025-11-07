國際神經內分泌腫瘤日前夕 NET病友籲健保補助救命藥物

立委劉建國今與台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會召開記者會，呼籲衛福部儘速將新型治療藥物納入健保。（劉建國辦公室提供）

11月10日是「國際神經內分泌腫瘤日」，今（7日）台灣神經內分泌腫瘤（NET）病友關懷協會在立法委員劉建國的陪同下，於立法院召開記者會，期盼能提高社會大眾對該疾病的認識，同時呼籲衛福部健保署儘速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔，避免台灣病友仍需跨海求醫的困境。

立委劉建國表示，NET是一大類惡性腫瘤的統稱，又被稱為「賈伯斯病」，因蘋果創辦人賈伯斯即罹患生長於胰臟的NET，此類腫瘤可能會分泌激素並擴散全身，症狀多元、診斷複雜，需要跨科合作，因此常延誤診斷，許多病友確診時已屬晚期或出現多處轉移。

劉建國指出，NET必須依症狀由不同專科醫師進行影像、切片等精準診斷，後續才由內分泌科、血液腫瘤科、放射科等科別共同研判治療方式，然而長期以來，NET病友的治療選擇非常有限，台灣已有多年沒有新的藥物獲得健保給付。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖指出，PRRT（精準放射標靶治療）已於 2021 年取得台灣 TFDA 適應症，全球已有22個國家將其納入健保給付，證實療效與安全性，但台灣病友仍須自費，4次療程共需3、4百萬，許多病友為了活命被迫飛往新加坡、馬來西亞接受治療，身心與經濟壓力沉重。

NET病友現身說法，因價格巨大差異，只能選擇出國治療。（劉建國辦公室提供）

該協會秘書長周芳庭也強調，最新研究顯示，台灣超過55%的NET病友發生於胃與胰臟，與國外常見的「中腸 NET」不同，然而目前健保研議的給付方向僅限中腸適應症，等於台灣大多數病友根本無法受惠。呼籲健保署必須依照台灣的臨床資料，在給付上「擴大適應症」，才能真正幫助需要的病友，而不是只象徵性給付。

今日記者會也有2位病友現身說法，其中林先生已於國外接受治療返台，分享高額費用與醫療旅程的艱辛，在台灣治療1次費用可以在馬來西亞進行4次；另位尤小姐則正準備出國治療，從確診至今皆完全遵照醫囑治療，但病情仍然持續惡化，因相關藥物台灣無健保給付，只能自費出國尋求治療機會。

劉建國表示，台灣是醫療先進國家，卻讓病友必須跨國求醫，這是不可思議的現象，呼籲衛福部與健保署正視 NET病友的處境，盡速將PRRT納入健保，並依照台灣病友實際需求擴大適應症，讓病友不用為了治療奔波他國。

