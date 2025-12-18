國際移工日見證長照典範 越籍照服員胡氏鶯轉任中階技術人員

以耐心、勤奮與真心陪伴長者，迦南越籍照服員胡氏鶯，轉任中階技術人員。（記者鄭錦晴攝）

十二月十八日是國際移工日，在台東迦南護理之家服務逾八年的越南籍照顧服務員胡氏鶯（HO THI OANH），以耐心、勤奮與真心陪伴長者，深獲肯定，今年更成為迦南護家首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員，展現長照跨文化專業培育成果。

胡氏鶯自移工身分起步，逐步累積照護經驗，如今已能執行較高階照護技巧、協助訓練新人、進行基本紀錄與回報，並參與跨專業照護合作。

她說，轉任中階技術人員，除多年的努力獲肯定，薪資提高、沒有工作年限限制，還能永久居留，更省下每月給仲介公司的仲介費，留台工作更具保障。

迦南護理長林宗瑩指出，機構中約半數照服員是外籍移工，人才養成與留任並不容易。胡氏鶯在專業學習上的投入與穩定表現，是其轉任中階技術人員的重要關鍵。在「長照3.0」政策與中階技術移工制度推動下，此舉有助穩定人力、提升照護品質。

胡氐鶯說，能同時守護長者與家人健康，讓她更加確信走這條路是值得的。

胡氏鶯在日常照護中，細心記住每位長者的生活習慣，從飲水溫度、作息需求到夜間照顧細節，都用心以待，深受住民信賴。

回想初來台灣時，她曾因語言不通與文化差異承受極大壓力，透過反覆書寫、練習與實務累積，逐步精進中文與照護專業。

值得一提的是，她也跨海協助越南家鄉中風的母親復健，透過視訊指導家人照顧技巧，使母親逐步恢復行動能力。她表示，雖然長照工作辛苦，但能同時守護長者與家人健康，讓她更加確信走這條路是值得的。