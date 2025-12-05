國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動 12/14延平公園熱鬧登場

▲模範新住民表揚活動（資料照片／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度讓彰化縣新同胞及千里迢迢來臺工作者回娘家的節日來囉！彰化縣政府將於12月14日（星期日）13:30至17:00，在彰化市延平公園舉辦「慶祝2025年國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動」，規劃精彩活動內容，讓大家在享受美食、表演及互動遊戲的同時，也能感受到家鄉的溫暖與凝聚力。誠摯邀請新住民及全體彰化縣民帶著親朋好友共同參與，體驗一場充滿異國風情與本土特色的文化盛宴。

當天活動內容豐富多元，除了表揚模範新住民之外，還特別規劃8大精彩活動，包括「國服活動」邀請新住民姐妹們穿上珍貴國服共同參與，著國服者還可在現場領取國服禮；「多元文化市集」有來自家鄉原汁原味的食材，還有彰化縣娘家特有的38公益市集邀請您一起送愛心；「舞蹈表演」各國精彩表演齊聚一堂，讓您從午High到晚；「闖關集點」規劃各種遊戲挑戰，不怕你不玩、只怕玩不完，並有闖關禮等您拿。

「免費異國DIY」特聘國外老師飛來臺灣教學，親手製作美麗飾品，大手筆、零負擔，機會難得；「街頭童玩體驗」一秒帶您穿越回到家鄉的童年時光；「摸彩活動」提供各種好禮讓您開心帶回家；「性平及政令宣導」提供一站式服務讓您一次了解彰化縣娘家各項不可不知的重要政策。

無論您是彰化縣民，還是來自世界各地的新住民，都能在這裡感受到彷彿回家的溫暖，體驗與家鄉文化的連結。歡迎大家帶著家人朋友踴躍參加，讓這場活動成為您今年冬天最溫馨的回憶。 DIY報名：https://reurl.cc/VmDr2b