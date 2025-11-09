國際移民生活節 打造心城市

國際移民生活節為「基隆四００年」系列城市行動揭開序幕。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

「二０二五基隆國際移民生活節」匯聚多元文化，成為靠岸成家的「心城市」。在基隆城際轉運站盛大舉行，吸引近千名市民與新住民熱情參與。

活動以「靠岸．成家．心城市」為主題，結合多元文化展演、異國美食交流、服飾體驗及永續市集，展現基隆作為港都城市的文化多元與包容精神，同時為「基隆四００年」系列城市行動揭開序幕。副市長邱佩琳表示，基隆是一座因移民而生、因文化而茁壯的城市，無論從哪裡來，只要願意在基隆靠岸扎根，就是基隆人。

邱佩琳指出，今年活動以「三九九加一文化行動」掀起全場亮點。三九九位市民換上新住民傳統服飾象徵文化同行，而她以「第四百位文化領航者」的身分加入行列，象徵基隆迎向四００年城市新篇章。強調活動不只是文化展演，更代表城市對「多元、共融與包容」價值的實踐。

民政處長呂謦煒說，現場設置「SDGs永續市集」，推廣循環手作、綠生活選品與二手惜物；「文化體驗區」則開放服飾穿搭、面部彩繪與親子闖關遊戲，成為大小朋友最愛的活動區域。活動結合「北台區域發展推動委員會—原客新移組」合作案，推動北台共同生活圈的友善政策。

活動現場氣氛熱烈，越南、印尼、泰國、菲律賓、大陸及日本等地舞蹈團體輪番演出，印尼「竹韻揚聲樂團」以竹製樂器演奏南洋樂曲，增添異國風情。「Potluck交流派對」以家鄉料理凝聚情感，「漂流記憶牆」呈現新住民旅台故事，讓民眾透過物件看見勇氣與家的故事。壓軸由美籍新住民活動大使杜力登台獻唱，以熱情與幽默帶動全場氣氛，現場並舉辦抽獎活動，祭出Switch 2與AirPods 4等多項好禮，氣氛熱鬧溫馨。