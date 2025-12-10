國際紀錄片探討心理健康議題 專家呼籲重視用藥知情與多方溝通

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 由山達基教會高雄機構主辦、中華公民人權協會協辦的「暴力行為處方簽」紀錄片播映暨座談活動今日舉行。活動呈現美國原創紀錄片的內容，聚焦部分個案在接受心理健康治療與藥物使用過程中所面臨的疑問與困境，並以此引發社會對相關議題的討論。現場邀請國內藥理、社工、教育及家長團體代表分享觀察與經驗，期望透過跨領域對話促進社會對兒少心理健康的理解。

山達基教會代表崔斌芬秘書長表示，本次活動適逢國際反貪腐日，提醒社會在涉及生命與健康的議題上，資訊的透明與公開對於民眾理解非常重要。高雄市政府前金區公所蔡青芬區長致詞時也指出，政府持續推動社會安全網相關政策，而第一線人員在支持弱勢族群與心理健康議題上扮演關鍵角色。

▲邀請了藥理、社工、教育及家長團體的專家代表進行座談。（圖／山達基教會高雄機構）

紀錄片透過訪談醫療、心理、教育等領域人士，呈現部分民眾在面對心理健康問題時，對藥物、副作用以及相關社會議題的不同看法。影片並非作為醫療指引，而是希望促進大眾理解心理健康議題的多面向討論。

在映後座談中，與會專家一致指出，無論任何藥物皆可能存在作用與副作用，民眾在接受醫療時，與專業醫療人員充分溝通、了解適應症與治療方式，是保障健康的基本原則。藥師陳宜姍指出，知情同意是醫療的重要環節，民眾若能掌握正確資訊，才能與醫師共同做出安全的治療決策。

家扶基金會蘇晏平社工督導分享實務經驗表示，兒少行為問題成因複雜，環境、生活作息及心理狀態皆可能產生影響，因此陪伴與理解十分重要。高雄市家長聯盟王玉如執行長則提到，家長常面臨是否讓孩子接受某些治療的兩難，而多方蒐集資訊、與醫療人員充分討論，有助於做出最合適的決定。專家亦再次強調，所有治療仍需依個案差異由醫療專業判斷，不鼓勵民眾自行調整或停止治療。

中華公民人權協會理事長蔡沛華在總結中表示，紀錄片強調的核心精神在於「資訊完整與知情同意」的重要性，希望社會大眾在面對心理健康或醫療決策時，能夠獲得充分資訊並與專業共同合作。她同時邀請民眾於 12 月 19 日至 22 日前往高雄駁二藝術特區，參與心理健康教育特展「走進心的深處」，從理解、陪伴與教育的角度，一同關注兒少心理健康議題。