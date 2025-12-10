國際級台中打造專屬鉅作 藝術家梁慧圭、林明弘綠美圖亮相

林明弘 ( Michael Lin )，《再製》，2025，中美館委託製作。攝影：ANPIS FOTO 王世邦。

臺中市立美術館將於12月13日正式開幕，除推出開館展「萬物的邀約」，並同步啟動兩年一期的「公共空間委託創作計畫」，邀請國內外藝術家於綠美圖開放而通透的公共區域創作，讓建築空間也成為藝術體驗的一部份。首屆計畫由南韓藝術家梁慧圭（Haegue Yang）與台灣藝術家林明弘（Michael Lin）共同參與，兩位具國際影響力的創作者以獨特語彙回應綠美圖的建築特質與空間精神，為美術館揭開「公共空間委託創作計畫」的序章。

梁慧圭的作品《流動奉獻－樹蔭三合》（Liquid Votive–Tree Shade Triad）為她在台灣的首件委託創作，靈感取自世界各地共通的敬樹傳統。作品懸掛於美術館中庭，挑高27 公尺讓這件作品宛如一棵倒生著、連結天地的「宇宙之樹」。作品以她標誌性的百葉簾結構構成，日間，金屬葉片反射自然光影；夜晚，則映現著柔和的螢火蟲微光，與環境的呼吸節奏呼應。

林明弘的《再製》（Processed）則以另一種姿態與建築結構巧妙交織。兩組手繪梅花圖樣佔據入口大廳的兩間玻璃屋屋頂：一組線條精確，另一組錯位重疊，透過如印刷過程中的重疊與錯置手法，將具有時代意義的「台灣花布」圖騰賦予新意。

中美館館長賴依欣表示，透過首屆公共空間委託創作計畫，兩位藝術家以各自的藝術語彙使觀眾在移動、逗留與凝視中成為參與者，兩件作品延伸了綠美圖作為知識與感知場域的意涵，也體現藝術、建築與生活之間的持續對話，共創出充滿生命力的城市文化風景。展覽時間自12月13日至2027年底。