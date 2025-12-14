國際級建築再+1！日建築大師新作 台中綠美圖13日正式開幕

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

不只高鐵、捷運、臺鐵共構！全台首座美術館與圖書館共構的複合式文化場館「台中綠美圖」於13日正式開幕，正式成為台中新地標。這座嶄新概念的共構場館由普立茲克建築獎得主SANAA操刀設計，為台中市打造一座「森林中的美術館、公園中的圖書館」，也讓台中市再增添一座國際級建築鉅作。

台中綠美圖開幕 台中市長盧秀燕致詞(圖／鋒燦傳媒拍攝)

盧市長指出，市立美術館與市立圖書館一直是市民共同期待的兩大建設，市府歷時6年、獨立投入53億元，將兩項重大文化設施整合為「綠美圖」，不只是硬體落成，更象徵台中在藝術、閱讀、文化與文學培育上的全面升級。她期盼，綠美圖能成為藝術家與文學創作者揮灑的舞台，也讓世界看見台中作為文化城市的實力。

廣告 廣告

座落於台中市中央公園之中，宛如錯落有致的白色方盒與周遭的樹影、草地、天光融為一體，「台中綠美圖」呈現出「使建築的邊界變得曖昧」概念，正是日本建築大師妹島和世、西澤立衛共同創立的SANAA建築設計事務所的招牌風格，從紐約的新當代藝術博物館到法國北部的朗斯羅浮宮，SANAA作品聞名全球，並於2010年獲得普立茲克建築獎。

台中綠美圖外觀(圖／鋒燦傳媒拍攝)

這座由台中市立美術館與台中市立圖書館共構的「台中綠美圖」，不僅是文化場館，更傳達藝術與閱讀融合、建築與自然地景融合、人與空間融合的一場「三維融合實驗」，充分展現SANAA的建築哲學，也讓台中市原已聚集數座國際級建築大師作品的都市空間中，再添一座富含包容與無限可能性的文化空間新典範。

妹島和世坦言「一直以來都希望能做出讓很多人容易參與、向四周開放的建築」，為使「透過視覺傳達美學的美術館」與「透過文字學習的博物館」能夠「柔和地連結在一起」，妹島和世期許「台中綠美圖」能夠成為一座「為人而生的場所」。西澤立衛則表示希望透過「台中綠美圖」讓公園與建築、公園與室內的交流能夠變得更加豐富。



綠美圖12/13下午1時開放參觀(圖／鋒燦傳媒拍攝)

「台中綠美圖」於12月13日下午1時正式開館，其中台中市立美術館開館展「萬物的邀約」將展出《小王子》作者聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）的珍貴手稿以及韓國藝術家梁慧圭作品「流動奉獻—樹蔭三合」；台中市立圖書館開館展「世界的索引」則將展出18世紀法國啟蒙時代狄德羅等人編纂的《百科全書》珍本，將圖書館定位為「城市百科全書」。

台中綠美圖12月13日下午1時開放公眾入場，詳細活動及開館資訊請上中美館官網及中市圖官網查詢。市府也期待這座結合藝術、閱讀與自然的國際級文化場館，成為市民生活的一部分，讓台中在文化力、城市競爭力與國際能見度上，同步升級、一次到位。

台中市政府都市發展局 廣告

更多FTNN新聞網報導

民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》 提出「1到7」完整藍圖，擘劃台南未來

桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生

表態參選？被問「擔任基隆市長想改變什麼」 童子瑋給答案

