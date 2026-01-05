國際級觀光景點的守護者 帶意象設計的日月潭消防分隊 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣日月潭，這處享譽國際的觀光勝地，不僅擁有CNN評選的全球最美自行車道之一，其消防分隊廳舍更被譽為「最台最美消防隊」。為迎接即將到來的消防節防火週，日月潭消防分隊特別舉辦消防體驗營活動，邀請明潭國小師生親身體驗消防工作，並將居家防火知識融入這片湖光山色之中，強化全民防火防災意識。

國際級觀光景點的守護者 帶意象設計的日月潭消防分隊 - https://www.watchmedia01.com

活動現場氣氛熱烈，明潭國小學童們雀躍地參觀各式消防車輛，並在消防人員的指導下，親手體驗消防瞄子射水滅火的威力，學習如何應對突發狀況。此次宣導核心聚焦於「居家逃生計畫1216原則」，透過互動教學，將複雜的逃生步驟轉化為易記的口訣：1是畫出「1」個家庭逃生計畫圖；2標示「2」個不同方向的逃生避難出口及路線；1設定「1」個屋外逃生集合地點；6每「6」個月進行逃生演練1次。

國際級觀光景點的守護者 帶意象設計的日月潭消防分隊 - https://www.watchmedia01.com

冷氣團接力南下，南投縣國姓鄉九份二山的山頭不是白雪，而是梅花盛放。國姓鄉的安全守護神-國姓分隊也同步採取定點宣導方式，向往來的遊客與當地居民傳授防火常識。南投縣政府消防局強調，繪製完成的居家逃生計畫圖，需要家庭成員共同決定戶外集合地點，並熟悉所有逃生路線。建議所有家庭每6個月至少應進行一次逃生演練，確保計畫內容在緊急時刻是具體可行的。

國際級觀光景點的守護者 帶意象設計的日月潭消防分隊 - https://www.watchmedia01.com

透過日月潭分隊與國姓分隊的在地化宣導，希望能將防火意識深植人心，讓這片國際級觀光景點的安全防護網更加堅實。更多防災資訊可至內政部消防署防災館網站或南投縣政府消防局官網查詢，確保在享受潭邊美景或梅林綻放的同時，也能擁有安全的家園。 （圖／南投縣消防局提供）