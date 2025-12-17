國際索賠委員會成立 賠償烏國戰損

記者廖子杰／綜合報導

為補償烏克蘭因俄羅斯全面侵略而蒙受的損失，烏國總統澤倫斯基16日與數十個歐洲盟邦高階官員，宣布成立「烏克蘭國際索賠委員會」，負責主導上百億歐元賠償金發配事宜（如上圖，取自歐洲理事會臉書）。

包含歐洲聯盟（EU）在內、總計35個歐洲國家與實體共同簽署成立「烏克蘭國際索賠委員會」，未來將負責評估與判定賠償申請，並決定支付金額。澤倫斯基表示：「我們期望任何賠償機制都能很快啟動，且獲得國際社會充分支持，讓人們真正感覺到戰爭造成的各種損害都能得到補償。」

荷蘭總理史霍夫指出，委員會總部將設於海牙；歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯則說，藉由成立這個組織，讓尋求賠償的烏國民眾知道「我們沒有忘記你們所受的苦」。

該委員會的組建，由總部位於法國史特拉斯堡的歐洲理事會協調運作，為烏俄戰爭整體賠償機制3步驟的第2步。第1步是2023年設立「損害登錄冊」，迄今已收到8萬多件來自個人和團體的賠償登記；第3步將是成立賠償基金。歐洲理事會秘書長柏塞茲表示，賠償基金預計在12至18個月內設立。

歐盟各國領袖18日將召開峰會，商討如何處理估計有2000億歐元（約新臺幣7兆4000億元）的俄國遭凍結資產，不排除作為賠償金來源，貸款給烏克蘭。

