「國際索賠委員會」成立！35國聯手向俄求償逾五千億美元 川普想「大赦」普丁

[Newtalk新聞] 據外媒報導，昨（16）日 35 個國家與歐盟於荷蘭海牙正式簽署公約，並設立「烏克蘭國際索賠委員會」。該委員會旨在評估並裁定俄羅斯因戰爭造成的損失，目前計畫向普丁政府索賠 5,240 億美元（約新台幣 16.5 兆元）。

昨（16）日 35 個國家與歐盟於荷蘭海牙正式簽署公約，並設立「烏克蘭國際索賠委員會」。 圖：達志影像/美聯社

據《路透社》報導，該委員會將針對 2023 年設立的「損害登記冊」中超過 8 萬份的索賠申請進行審查，內容包含但不限於性暴力、兒童驅逐、基礎設施損毀及宗教場所遭轟炸等類別。據世界銀行估計，截至 2024 年的賠償總額已達 5,240 億美元，相當於烏克蘭 2024 年 GDP 的三倍。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）強調：「我們必須讓俄羅斯明白，世界上是有規則的。」

據報導，歐盟理事會已於 12 日決定無限期凍結俄羅斯在歐盟的資產，並打破過去每六個月需成員國一致同意續期的限制。而賠償資金預計將來自這些被凍結的俄方主權資產以及歐盟成員國的捐款。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。(資料照片) 圖：翻攝自 FriendOfRussia X 帳號

報導指出，歐盟領導人計畫在明（18）日的峰會上，進一步利用這些資產作為「賠償貸款」的擔保，以支應烏克蘭未來兩年的財政與軍事需求。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）嚴厲譴責，稱沒收或處置俄方資產是「法律侵略」且「絕對非法」，並威脅進行報復。

然而，據 X 帳號「rainbow 7852」指出，川普（Donald Trump）團隊公開宣稱，計畫將「戰爭罪行大赦」作為和平協議的一部分。

法律專家分析，川普提出的大赦計畫若落實，將使包含俄羅斯總統普丁在內、已被起訴的官員獲得免責，不僅可能使戰犯起訴變得不可能，也將與海牙索賠委員會及國際法庭的運作產生嚴重衝突。據報導，「烏克蘭國際索賠委員會」公約需在 25 個國家批准且初始資金到位後正式生效。

