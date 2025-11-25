國際終止婦女受暴日 國際蘭馨交流協會全台45分會連線反暴力

圖說：。國際蘭馨交流協會中華民國總會首度串聯全臺 45 分會在13 大區域同步連線。（圖片來源：記者呂宗正拍攝） 國際蘭馨交流協會中華民國總會於 11 月 25 日「國際終止婦女受暴日」（IDEVAW）首度串聯全臺 45 分會、橫跨 13 大區域，結合社區、警政、教育、民間團體及專業領域人士，同步發起反家庭暴力、反性別暴力與反毒害倡議行動，打造全臺最大規模的橘色關懷連線。此次行動以「113 一通、關懷馬上通 攜手反暴力 你我不缺席」為主軸，象徵民間力量全面啟動、共同對暴力說不。

國際蘭馨交流協會表示，本次行動最大亮點是由高雄、臺中、臺北同步點燈啟動行動連線，串連北中南東離島 13 區共同「點亮希望之光、打造夢想之樹」，以跨縣市、跨場域、跨年齡、不同產業及專業領域的全民參與，並有具有執業律師身分的臺灣專區總監施秉慧、臺北市會會長張婷婷、臺北市美倫會會長李惠暄共同倡議對網路性別暴力辨識及提出防治對案，具體展現臺灣在終止性別暴力議題上的決心與行動力。 今年全台同步連線活動主場在高雄漢來巨蛋金龍廳盛大舉行，由現任總監施秉慧親自坐鎮主持，並與全台 45 個分會同步連線，象徵蘭馨姐妹跨區不缺席、以行動守護婦幼安全的強大凝聚力。這次行動啟動臺灣專區 45 分會在 13 區同步，結合各地方政府機關、民間機構、社區團體、原創藝術、街頭藝人，於台北火車站、板橋體育場、平鎮乙未保臺紀念公園、十八尖山、竹東客家戲曲公園、竹北文化公園、台中林皇宮至大遠百、彰化火車站前廣場、台南大遠百廣場、屏東郵政總局、台東縣政府前、澎湖朝陽社區活動中心、高雄漢神巨蛋，進行反家庭暴力、性別暴力、反毒遊行、健走及反性騷案例講座、「#MeToo 然後」性暴力防治影像巡迴座談工作報告等活動。

圖說：高雄主場點燈儀式，由現任總監施秉慧(中)，陳辜美貴前總監(左)，蔡梅紅前總監(右)主持。（圖片來源：國際蘭馨交流協會提供）

國際蘭馨交流協會特別提出近年來數位（網路）性別暴力對個人、學校、職場所造成的傷害必需透過宣導和教育「被看見」，提倡防治網路性別暴力的五不四要。 不違反意願：不可強迫他人拍攝或傳送影像。不聽從自拍：不要聽從引誘拍攝自己的影像。不倉促傳訊：傳送訊息及影像前應再三確認。不轉寄私照：收到他人私密照，轉傳即違法。不取笑被害人：取笑或檢討被害人是更大的傷害。四要的部分則是：要告訴師長：比起獨自面對，師長可提供更多協助。要截圖存證：有明確的證據，才能有效將歹徒繩之以法。要記得報警：不只為了自己，也能避免更多無辜者受害。要檢舉對方：就算是假帳號，也可讓管理者依規定處理。

國際蘭馨交流協會表示，只有落實CEDAW及性平意識，建立創傷知情、不譴責被害人為中心的橘色世界，才能讓女性和所有性別者不論在家庭、職場和社會活動上，都可以安心無懼，自由追求夢想，這是世界人權的普世價值。

圖說：高雄主場點燈儀式全體會員跟與會貴賓大合照。（圖片來源：國際蘭馨交流協會提供）

