國際綠建築獎放異彩！ 高雄港旅運中心獲雙重肯定
臺灣港務股份有限公司近日傳出國際級的喜訊，高雄港旅運中心憑藉卓越的智慧化與綠色永續設計，在「2025 APIGBA AWARD 」(2025亞太地區智慧綠建築獎)中大放異彩，榮獲「既有建築改造類金獎」及「系統類鉑金獎」。這項雙重榮耀是港務公司與遠傳公司攜手合作的成果，不僅彰顯高雄港作為台灣海洋國門的國際競爭力，也是對台灣在建築物節能、智慧化和綠色升級方面努力的最高認可，更樹立亞洲港口城市現代化建築永續發展的新典範。
圖說：高雄港旅運中心在2025亞太地區智慧綠建築獎大放異彩。（圖片來源：臺灣港務公司提供）
高雄港旅運中心自啟用以來，即以其流線型的波浪外觀成為矚目的地標，設計理念兼顧智慧建築的先進性與綠色環保的永續性，除了申請綠建築銀級標章外，同時也取得了智慧建築銀級候選證書。
圖說：高雄港旅運中心以流線型的波浪外觀成為矚目的地標，設計理念兼顧智慧建築的先進性與綠色環保的永續性。（圖片來源：臺灣港務公司提供）
這次參獎的核心競爭力，來自於其高度整合的「智慧營運管理平台」系統，先進的「大數據、人工智慧、物聯網（AIoT）」技術，串聯起四大輔助模組：智慧建築管理、智慧微電網管理、物業設施管理及智慧環控管理。透過五層式架構的垂直連動與水平整合，平台能對旅運中心所有系統進行全方位的數據收集與大數據分析應用，達成預判及示警效果。
臺灣港務公司總經理王錦榮強調，高雄港旅運中心能獲得「2025 APIGBA AWARD亞太地區智慧綠建築獎」的高度肯定，是對港務公司在智慧與永續建築投入的最佳回饋，未來將以此為基礎，與合作夥伴共同優化建築技術，向全世界展現台灣在智慧港埠建設的軟硬體實力，持續推動高雄港邁向國際永續智慧港埠的目標。
港務公司表示，高雄港旅運中心興建的過程中，順應最新科技的演變，持續不斷的檢討、進化與改善，最終搭載新一代智慧化技術，這套系統結合BIM(建築資訊模型)，不僅大幅提升了旅運中心的管理營運效能，更能即時監測環境變化、設施運作狀況與人流熱點，為旅客提供安全舒適的國際級通關環境。
其他人也在看
爭取高雄市長提名！許智傑端出政策牛肉：讓高雄港重回世界第三大港
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取高雄市長提名的民進黨立委許智傑，今（6）日上架首支政策牛肉短片，表示要將高雄港升級為智慧大港，重回世界第三大...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中華電信三大策略布局影劇產業
中華電信個人家庭分公司總經理胡學海6日表示，中華電信未來將以三大策略主軸投入影視產業發展。中時財經即時 ・ 1 天前
高雄港旅運中心榮獲智慧綠建築獎雙獎
臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）近日宣布一項國際級喜訊，高雄港旅運中心憑藉卓越智慧化與綠色永續設計，在「2025APIGBAAWARD」（2025亞太地區智慧綠建築獎）中大放異彩，榮獲「既有建築改造類金獎」及「系統類鉑金獎」。這項雙重榮耀是由港務公司與遠傳公司攜手合作的成果，不僅彰顯高雄港作為台灣海洋國門的國際競爭力，也是對台灣在建築物節能、智慧化與綠色升級方面努力的最高認可，更樹立亞洲港口城市現代化建築永續發展的新典範。港務公司說明，高雄港旅運中心自啟用以後，即以其流線型波浪外觀成為矚目地標。其設計理念兼顧智慧建築先進性與綠色環保永續性，除申請綠建築銀級標章，也取得智慧建築銀級候選證書。此次參獎的核心競爭力，來自於其高度整合的「智慧營運管理平台」。此系統整合先進「大 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
港務公司偕台電尖山廠 澎湖港淨灘活動
為響應行政院「向海致敬」政策，臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處（下稱港務公司）秉持企業社會責任（CSR）與ESG永續發展理念，積極投入海洋環境保護行動。於本（十一）月五日攜手台灣電力股份有限公司尖山發電廠及轄內在建工程廠商上鋌營造股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司與東久營造工程有限公司，共同舉辦「一一四年度澎湖港淨灘活動」，以實際行動守護澎湖珍貴自然生態與海岸環境。此次淨灘活動選址於澎湖港馬公碼頭西側至金龍頭灣區間的沙灘。該區域蘊含深厚的地方記憶與人文情懷，是經典歌曲《外婆的澎湖灣》所描繪的意象所在。港務公司秉持「開發與在地文化並重」的原則，隨著地方觀光政策推動及金龍頭灣區開發計畫的推進，持續努力在環境開發與文化保存之間取得平衡，確保這片海灣的歷史情感 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 21 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 3 小時前
太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」
涉嫌跨國詐騙與洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）案，4日檢警大規模搜索多處在台據點，查扣該集團在台資產超過45億元，並拘提主嫌王昱棠與25名被告到案。其中，該集團旗下「天旭國際科技有限公司」總經理特助劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時神情輕鬆、面露笑容的畫面引爆網友怒火，還被網友起底她竟是前空姐，自介裡還這一句「魔鬼藏在細節裡」成反諷名句。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 8 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 6 小時前