國際綠建築獎放異彩！ 高雄港旅運中心獲雙重肯定

臺灣港務股份有限公司近日傳出國際級的喜訊，高雄港旅運中心憑藉卓越的智慧化與綠色永續設計，在「2025 APIGBA AWARD 」(2025亞太地區智慧綠建築獎)中大放異彩，榮獲「既有建築改造類金獎」及「系統類鉑金獎」。這項雙重榮耀是港務公司與遠傳公司攜手合作的成果，不僅彰顯高雄港作為台灣海洋國門的國際競爭力，也是對台灣在建築物節能、智慧化和綠色升級方面努力的最高認可，更樹立亞洲港口城市現代化建築永續發展的新典範。

圖說：高雄港旅運中心在2025亞太地區智慧綠建築獎大放異彩。（圖片來源：臺灣港務公司提供）

高雄港旅運中心自啟用以來，即以其流線型的波浪外觀成為矚目的地標，設計理念兼顧智慧建築的先進性與綠色環保的永續性，除了申請綠建築銀級標章外，同時也取得了智慧建築銀級候選證書。

圖說：高雄港旅運中心以流線型的波浪外觀成為矚目的地標，設計理念兼顧智慧建築的先進性與綠色環保的永續性。（圖片來源：臺灣港務公司提供）

這次參獎的核心競爭力，來自於其高度整合的「智慧營運管理平台」系統，先進的「大數據、人工智慧、物聯網（AIoT）」技術，串聯起四大輔助模組：智慧建築管理、智慧微電網管理、物業設施管理及智慧環控管理。透過五層式架構的垂直連動與水平整合，平台能對旅運中心所有系統進行全方位的數據收集與大數據分析應用，達成預判及示警效果。

臺灣港務公司總經理王錦榮強調，高雄港旅運中心能獲得「2025 APIGBA AWARD亞太地區智慧綠建築獎」的高度肯定，是對港務公司在智慧與永續建築投入的最佳回饋，未來將以此為基礎，與合作夥伴共同優化建築技術，向全世界展現台灣在智慧港埠建設的軟硬體實力，持續推動高雄港邁向國際永續智慧港埠的目標。

港務公司表示，高雄港旅運中心興建的過程中，順應最新科技的演變，持續不斷的檢討、進化與改善，最終搭載新一代智慧化技術，這套系統結合BIM(建築資訊模型)，不僅大幅提升了旅運中心的管理營運效能，更能即時監測環境變化、設施運作狀況與人流熱點，為旅客提供安全舒適的國際級通關環境。

