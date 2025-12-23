國際線新里程碑 首航臺南—日本熊本

南市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠、觀旅局長林國華及立委、議員見證臺南直飛日本熊本航線正式啟航，展現臺南邁向國際觀光城市的強勁氣勢。（記者李嘉祥攝）

臺南直飛日本熊本自十二月廿三日起每週二、五航線正式啟航，臺南市政府與台灣虎航特於台南機場舉行「臺南－熊本」首航儀式，市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠、南市觀光旅遊局長林國華及立委林俊憲、陳亭妃與多位議員均出席見證歷史性一刻；黃偉哲市長除致贈首航旅客紀念小物，期盼透過直航擴大國際旅遊市場外，也率市府團隊與臺南觀光產業代表搭乘首航班機飛往熊本，展現臺南邁向國際觀光城市的強勁氣勢。

黃偉哲市長表示，「臺南－熊本」航線是疫情後臺南機場迎來的國際航線新里程碑，隨著台積電在日本熊本投資設廠，未來產業鏈交流將更加頻繁，加上臺南是觀光與高科技重鎮，直航有助深化產業與觀光往來，感謝虎航開闢臺南直飛熊本與沖繩航線，讓大臺南、嘉義、北高雄地區民眾都能就近從臺南出入境前往日本，為南部民眾帶來更多交通便利，也預祝新航線班班客滿。

林國華局長指出，臺南觀光近年廣受日本遊客喜愛，「臺南－熊本」航線是日客造訪臺南最便捷的空中通路，可直接從九州飛抵臺南，新航線預期將吸引日客安排到臺南週末小旅行、深度文化體驗或美食巡禮，並能帶動觀光、旅宿與商圈等產業同步成長；緊接十二月廿五日啟航的「臺南－沖繩」航線，更將深化臺南與日本在海洋文化、節慶活動與旅遊等領域的連結，打造更完整的日本西南部便捷旅遊網絡，讓臺南成為日客探索臺灣的第一站。

林國華局長說，為提升國際旅客來臺南的旅遊友善度，今年特與工研院合作於台南航空站、台南火車站、高鐵台南站等旅遊服務中心導入「即時雙向多語翻譯系統」，可支援中、英、日、韓、越南、泰及西班牙等七種語言，節省溝通時間，讓外國遊客體驗更貼心的旅遊諮詢服務。