國際繩索救援專業賽事 樹德半山夢工廠進行情境挑戰

橋繩索救援菁英賽第二日於南投半山夢工廠進行。（樹德半山夢工廠提供）





以生命巨樹形成南投地標的「樹德半山夢工廠」，31日迎來國際繩索救援專業「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」第2天的賽事，夢工廠會場採高擬真救援情境與多元關卡設計，檢驗參賽隊伍於繩索救援技術、團隊協作、風險控管及現場判斷等能力，是一處難得的擬真救援情境場地。

這項由內政部消防署指導，國際繩索救援專業賽事「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」1月30日至2月1日在台灣舉行3天，主賽事場地設於竹山鎮內政部消防署訓練中心，第2天特別規劃在南投市南崗工業區「樹德半山夢工廠」進行部分情境挑戰。

樹德生命巨樹建設成為繩索救援賽適合的場地。（樹德半山夢工廠提供）

本屆賽事邀集10個國家、共12支隊伍參賽，參賽國包含台灣、日本、韓國、瑞士、瑞典、西班牙、葡萄牙、荷蘭、拉脫維亞及羅馬尼亞；隊伍成員組成更涵蓋17個國家，多數具消防與救援專業背景，展現各國救援體系的專業水準。

參與情境挑戰者多具專業技能。（樹德半山夢工廠提供）

消防署指出，面對極端氣候與複合型災害風險提升，繩索救援已成為現代消防與災害應變不可或缺的關鍵能力。透過指導「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」，可促進國內外救援人員專業交流，並強化訓練量能、推動國際接軌，持續提升第一線救援的安全與效能。

「橋（Ch’iao）」創辦人陳彥杰表示，賽事連續舉辦10年，已帶動台灣繩索救援技術水準系統性提升，今年特別邀集國際菁英來台參賽，盼透過「觀摩」促進學習與精進，讓第一線救援的技術細節、決策節奏與安全觀念，能被更有效地轉化為訓練與實務能量。

陳彥杰也特別感謝樹德企業董事長吳宜叡大力支持，30多公尺高的生命樹，與半山腰上特殊的地形建築結構，是情境救援賽事的絕佳場地。

去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖的搜救現場，繩索操作與高角度救援技術一次次成為守護生命的關鍵。台灣地形多山、氣候多變，從山區崩塌、橋樑事故到電塔懸掛與堰塞湖溢流等天災發生，繩索救援技術是消防體系中不可或缺的一環。大家可曾試想過究竟是那些無名英雄，守護著可能是你身邊每一條珍貴的生命？

