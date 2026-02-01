國際繩索救援專業賽事 樹德半山夢工廠進行情境挑戰

國際繩索救援專業賽事，國際菁英來台參賽。(圖：樹德半山夢工廠提供)

▲國際繩索救援專業賽事，國際菁英來台參賽。(圖：樹德半山夢工廠提供)

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖的搜救現場，繩索操作與高角度救援技術一次又一次成為守護生命的關鍵。台灣地形多山、氣候多變，從山區崩塌、橋樑事故到電塔懸掛與堰塞湖溢流，繩索救援技術早已是消防體系中不可或缺的一環。您可曾試想過：究竟是那些無名英雄，守護著可能是你身邊每一條珍貴的生命？

以生命巨樹形成南投地標的「樹德半山夢工廠」，一月卅一日迎來國際繩索救援專業賽事「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」第2天賽事，與主賽事場地設於內政部消防署訓練中心不同的是，夢工廠會場採高擬真救援情境與多元關卡設計，檢驗參賽隊伍於繩索救援技術、團隊協作、風險控管及現場判斷等核心能力，由於美國攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上周日剛完成徒手攀登台北101的歷史創舉，吸引全國各地消防、救助組織與許多民眾專程前往參觀。

廣告 廣告

這項由內政部消防署指導，國際繩索救援專業賽事「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」一月三十日至二月一日在台灣舉行三天，主賽事場地設於內政部消防署訓練中心，第二天特別規劃在「樹德半山夢工廠」進行部分情境挑戰。本屆賽事邀集十個國家、共十二支隊伍參賽，參賽國包含台灣、日本、韓國、瑞士、瑞典、西班牙、葡萄牙、荷蘭、拉脫維亞及羅馬尼亞；隊伍成員組成更涵蓋十七個國家，多數具消防與救援專業背景，展現各國救援體系之專業水準。

消防署指出，面對極端氣候與複合型災害風險提升，繩索救援已成為現代消防與災害應變不可或缺之關鍵能力。透過指導「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」，可促進國內外救援人員專業交流，並強化訓練量能、推動國際接軌，持續提升第一線救援安全與效能。「橋（Ch’iao）」創辦人陳彥杰表示，賽事連續舉辦十年，已帶動台灣繩索救援技術水準系統性提升，今年特別邀集國際菁英來台參賽，盼透過「觀摩」促進學習與精進，讓第一線救援的技術細節、決策節奏與安全觀念，能被更有效地轉化為訓練與實務能量。陳彥杰也特別感謝樹德企業董事長吳宜叡大力支持，30多公尺高的生命樹，與半山腰上特殊的地形建築結構，是情境救援賽事的絕佳場地。