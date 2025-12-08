國際美容技能賽戰力破表 南應5生奪9金揚名國際
記者汪惠松／永康報導
台南應用科大美容造型設計系學生團隊參加在韓國仁川市舉行的「二０二五K-BEAUTY WORLD CONTEST」國際美容技能大賽，戰力破表，共計拿下九座金牌，揚名國際，展現該系學生堅實的專業能力及優質教學品質。
南應大美容系由教師蘇信宏帶領五位選手前往韓國仁川參加K-BEAUTY WORLD CONTEST美容技能大賽，與來自日本、韓國、泰國、印尼、越南等多國選手同場比拚。競賽項目多元，橫跨美容、皮膚、健康、彩妝、美甲、睫毛、半永久化粧、紋身及靜態組，在強敵環伺下，沉穩地展現厚實的技術實力及敏銳的藝術美感，拿下九金光耀全場，寫下一役全數鑲金的傲人成績。
參賽五位學生奪金項目包括洪子晴Ｂ組「時尚煙燻」、社會組「面部彩繪」。邱于禎Ａ組「時尚煙燻」、「時尚彩妝」。林郁芸社會組「時尚新娘」、Ｃ組「時尚煙燻」。蕭雅芯社會組「創意彩妝（」、Ｂ組「時尚彩妝」。簡愛社會組「美甲靜態組」。
國際美容大賽是由ＧＰＦ國際專業藝術家聯合會、國際希望分享、亞洲美容美髮技能組織委員會、STEFN DIVISION、HANC INTERNATIONAL EROUP、BKG THAILAN ACADEMY、MYA PHILIPPINE ACADEMY等單位聯合主辦，既是享譽國際、深具規模的重要賽事，也是亞洲美業年度備受關注的國際賽事。
南應美容系主任林詩吟表示，學生繼ＣＢＣ國際美業大獲冠三亞二佳作，此次國際技能賽再奪九金，在不同賽事、不同風格的項目中展現超越自我的力量，為該系豐厚可觀的競賽扉頁再添一筆，也讓世界看見台灣在美學、技術與創意上的卓越實力。
