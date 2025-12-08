國際聯結嶄新局 在地行動創佳績 Young飛計畫成果發表 績優團隊脫穎而出

教育部青年發展署「114年Young飛全球行動計畫績優團隊徵選暨成果分享活動」於12月6日在政大公企中心熱鬧登。(圖片來源/教育部青年發展署)

教育部青年發展署「114年Young飛全球行動計畫績優團隊徵選暨成果分享活動」於12月6日在政大公企中心熱鬧登場，從提案培訓、審查輔導、國際聯結到在地行動，19組Young飛團隊展示整年行動歷程與成果，經簡報審查遴選出7組績優團隊，每組除可獲得新臺幣（以下同）15萬元獎金，更取得後續赴海外聯結國際組織或持續執行在地議題行動，最高50萬元獎金之提案資格，持續深化青年社會創新行動與影響力，或往新創公司、社會企業或非營利組織邁進。

陳雪玉署長表示，Young飛全球行動計畫推動至今已邁入第八年，累計培訓6,302位青年，遴選出180組團隊，聯結1,530個國際組織；此外，今年團隊透過多元數位管道，與來自50個國家及208個國際組織進行交流，並將理念轉化為具體行動，在全國辦理96場次實踐行動，影響5,861人次，更有團隊受邀前往海外實地交流，或參與國際組織舉辦的線上活動。

今年Young飛團隊關注議題相當多元且深具價值，尤其是獲得殊榮的績優團隊，其中「海島星子」推廣暗空保育理念與實踐方法，建立在黑暗中的療癒經驗，期待藉此點亮東海岸永續旅遊，並讓臺灣加入國際暗空守護網絡；「童心圓」以社會情緒學習為基礎，設計一系列以故事、討論與創作為主軸的「心情魔法屋」課程，帶領孩子學習理解與表達自己心情；「天下茶航」希望建立臺灣小茶農快速又便利的國際銷售橋樑，提升茶農主體性與全球能見度；「樂。斯屬」關注東南亞僑外生在臺適應與培力議題，打造一套跨文化教育支持系統，協助融入環境及穩定生活。此外「聿聿小品」、「補銀草」及「繡無界」也分別完成了精彩的行動方案，獲得極大的肯定及好評。

Young飛全球行動計畫提供專業培訓、業師輔導及獎勵金，鼓勵青年運用社會創新與設計思考方法，聯結國際組織經驗及實踐在地行動，提升青年國際視野及行動執行力。青年署期盼更多熱血青年加入Young飛計畫，共同推動永續發展行動，更多資訊請參考計畫官方網站（https://iyouth.youthhub.tw/youngfly/）。

