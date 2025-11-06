國際聲譽排名揭曉！台灣入榜就「打敗美、韓、泰」中國倒數第3

國際中心／倪譽瑋報導

2025年聲譽最佳國家排名，台灣首次登榜拿到22名。（圖／翻攝自Visual Capitalist）

國際「聲譽排名」揭曉！外國調查機構針對G7大眾對全球60個主要經濟體的信任、形象等展開調查，總結出聲譽最佳國家，第一名依舊是瑞士、後面名次由北歐國家相爭；台灣首次登榜拿到22名，贏24名泰國、31名韓國等亞洲國家；中國依舊57名墊底、美國則從30名大幅下滑到48名。

60經濟體2025聲譽排名 台灣首上榜「奪得亞洲第三」

根據數據網站「Visual Capitalist」的資料，全球60個主要經濟體的2025年「聲譽最佳國家排名」揭曉，排名方式是由「名譽實驗室」（Reputation Lab）展開調查，在RepCore Nations 2025的研究中，詢問G7（加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國）對自己與其他國家的信任、尊重、整體形象等聲譽因素進行評分。

廣告 廣告

對比2024年的數據顯示，瑞士仍然穩居第一，加拿大、挪威列第二和第三，瑞典在第四，瑞士後的二、三、四名由這三國互爭。而排名墊底的則有5大國，巴基斯坦（56名）、中國（57名）、伊朗、伊拉克、俄羅斯（60名），今（2025）年巴基斯坦、中國、俄羅斯都未變，伊朗58變59、伊拉克59變58。

倒數最後幾名的巴基斯坦、中國、伊朗、伊拉克、俄羅斯名次變化不大。（圖／翻攝自Visual Capitalist）

值得注意的是，去（2024）年「60個主要經濟體」排名中並沒有台灣，今年上榜後，台灣名列22名。而23名是波蘭、21名是法國，再各進一步，24名是泰國、20名是德國。在亞洲國家中台灣排名屬較前，輸給了第19名新加坡、第8名日本，贏了第29名馬來西亞、第31名韓國、第33名菲律賓等。

國際名次為何變化？美國應與近年政策有關

針對上述數據，Visual Capitalist特別說明，瑞士因為長期保持中立、生活品質高而備受讚譽；北歐國家如挪威、瑞典等，它們因穩定、透明和環境領導力在全球形象中獲好評。加拿大名次爬到第二，則是因為其在包容性和外交方面的長期聲譽。

廣告 廣告

美國名次直直下滑，分析認為與對外政策有關。（圖／翻攝自Visual Capitalist）

值得注意的是，美國2024年國際聲譽排在30名，2025年直接跌落到48名，應和該國的關稅威脅、貿易政策，還有在國際間態度的轉變有關，「可能加劇了人們對美國政治的懷疑」。

資料來源：Visual Capitalist

更多三立新聞網報導

86歲蕭萬長抗癌14年！5招養身訣竅曝 每週必喝「這湯」4次

控血糖助減重又提神！營養師推「4類食物」每週都應吃

黴菌危機？他驚見「家中牆壁冒出大菇」：除濕機開了還在長

男生也能來！咖啡廳推「顧客扮女僕」侍奉店員 名額被搶爆

