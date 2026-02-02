國際股市震盪！台股收跌439點 台積電跌10元報1765

【記者呂承哲／台北報導】在美國總統川普提名凱文·沃許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，美股上週五（30日）四大指數全面下挫，費半指數更是大跌3.8%。台股週一（2日）開盤則是受到上週美股表現拖累，開盤下跌超過370點，台積電下跌25元，報1750元。

台股週一收盤，台股終場下跌439.72點或1.37%、報31624.03點，成交金額來到7404億元。台積電股價下跌10元或0.56%、報1765元，鴻海股價下跌6元或2.72%、報214.5元，台達電股價下跌45元或3.69%、報1175元，聯發科股價下跌55元或3.12%、報1705元。

廣告 廣告

受美股回檔影響，台股上週五終止連7日創高，終場下跌472.52點、跌幅1.45%，收在32063.75點，成交量9340.79億元。上週台股週線仍連6紅，上漲102.24點，週漲幅0.32%，單週日均量8625.19億元，量能維持高檔，台股更是在1月大漲近3100點，創下史上最強1月紀錄。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股近日出現漲多後的技術性拉回，雖然成交金額連續突破9000億元，但指數仍站穩10日均線之上，技術面尚屬強勢。不過，仍需留意季線與年線乖離率偏高，且近期創高過程中下跌家數高於上漲家數，顯示資金出現強中透弱現象，加上地緣政治風險與農曆年前變現需求，短線震盪難免。

展望後市，郭明玉表示，美股超級財報週持續登場，AMD、Google、高通與亞馬遜等AI龍頭財報與展望，將牽動台股供應鏈投資情緒。產業面來看，雲端業者積極發展自研AI晶片，並與晶圓龍頭合作，加上先進製程持續擴大投資，帶動設備、材料與製程相關供應鏈受惠。隨AI資本支出與新型CSP加入競爭，台廠訂單能見度延伸，2026年企業獲利成長動能可期，有望支撐台股評價續向上調。

面對Fed主席新人選出爐，本土投顧指出，美元走勢可能呈現「短期反彈、過渡期震盪、中期下方空間有限」。短期來看，雖然Warsh主張降息，但同時支持縮減資產負債表（QT），政策立場並非單純鴿派，加上其過去曾具鷹派色彩，與市場原先預期的「純鴿派」新主席有所落差，有助支撐美元短線反彈。

此外，距離其5月正式上任仍有時間，市場需同時消化Fed新舊結構調整與政策磨合，過渡期不確定性升高，美元波動恐加劇。從中期來看，降息將壓縮短天期利差、偏空美元，QT有助維持長天期利差，提供下檔支撐，使美元偏弱格局轉為略偏中性。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

前十強台股ETF全數雙位數漲幅 IC設計、記憶體成最強引擎

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

