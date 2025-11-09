國際肯定 台中購物節獲美國TITAN創新大獎
[NOWnews今日新聞] 台中購物節以「One City, One Festival, Infinite Impact」為題，突顯科技賦能、全方位媒體整合、國際友誼等面向，獲得美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」，從全球頂尖創新專案中脫穎而出，再傳國際捷報。
台中購物節從2020年起，接連以數位科技、公私協力、永續經濟成長、卓越行銷獲得國內外7項大獎肯定，2024年起更拓展國際觸角，邀請9國駐台代表代言，讓購物節成為台中的「國際名片」。
台中市政府經發局長張峯源表示，台中購物節不只是刺激消費、振興經濟，而是市府透過數位科技推動城市經濟轉型的國際嘉年華，泰坦創新大獎由美國International Awards Associate（IAA）主辦，旨在表彰全球「創新」領域表現卓越的作品、機構或活動。
這項大獎的評審，來自全球30個國家以上，參賽者則涵蓋上百個國家地區，包含政府、企業、品牌、設計、科技、活動、公關等領域。其中，白金獎需獲85至100分的最高級距，難度極高。
過去五年中，法國雅高酒店行銷企劃、韓國三星電子社群行銷活動、瑞士世界自然基金會（WWF）海洋保育倡議以及丹麥樂高集團品牌行銷專案，先後曾榮獲同等殊榮，充分證明台中購物節的創新價值、執行效益與規模化能力已達世界頂尖水準。
經發局說明，此次購物節奪魁的成功關鍵在於「公私協力、全民共享」的創新架構，活動透過獨創的消費登錄與數位整合技術，將龐大的消費數據轉化為城市治理資產，成功讓市民、在地商家和國際品牌共享利潤，並創造可觀的經濟效益。
此外，邀請國際駐台代表代言有效接軌城市與國際、快速拓展國際視野，整體專案落實科技賦能、全方位媒體整合及國際友誼，是放眼世界都具有創意、獨特性與規模化的卓越專案。
經發局表示，台中購物節屢獲國內外權威獎項肯定，今年除勇奪泰坦創新大獎白金獎及經濟部國家產業創新獎外，歷年更先後獲得國內智慧城市領域的 SMART Award、國際級 APSAA 亞太永續行動獎，以及有「全球資通訊奧斯卡獎」之稱的WITSA ICT Excellence Award （2020、2023兩度獲獎）和ASOCIO ICT Award等7項重量級殊榮，充分印證此一活動模式的前瞻性、技術成熟度與全球競爭力。
