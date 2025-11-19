國際肺癌關懷月 百靈佳殷格翰號召全民陪跑、為病友打氣

台灣百靈佳殷格翰首度發起「一步一展望 一棒一希望」肺癌線上希望串聯路跑活動，號召全民以行動陪伴病友，傳遞不間斷的希望。（圖／台灣百靈佳殷格翰）

每年11月是國際肺癌關懷月（Lung Cancer Awareness Month），全球齊聲呼籲重視肺癌防治與早期診斷。為響應「健康台灣」政策，並支持2030年降低癌症死亡率三分之一的目標，台灣百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim Taiwan）首度發起「一步一展望 一棒一希望」肺癌線上希望串聯路跑活動，號召全民以行動陪伴病友，傳遞不間斷的希望。

百靈佳殷格翰長期深耕呼吸道疾病領域，致力推動肺部健康與疾病意識不遺餘力。本次活動特別邀請全民一同化身「陪跑員」，以實際行動為肺癌病友及家屬加油打氣。活動期間自11月17日至12月16日，民眾可透過「運動筆記」平台報名響應肺癌關懷月陪跑活動，透過串聯全台支持力量，陪伴病友走過抗癌旅程。活動結束後，所有陪跑者的照片與鼓勵訊息，也將集結成一幅象徵希望與團結的視覺藝術作品，並致贈予肺癌病友團體，作為社會對病友最真摯的祝福與陪伴。

根據衛福部統計，肺癌已連續多年高居台灣十大癌症死因之首，每年奪走逾萬條性命，成為國人健康的頭號殺手。由於肺癌初期症狀並不明顯，導致多數病患確診時已屬晚期，錯失黃金治療時機。為此，政府積極推動LDCT（低劑量電腦斷層掃描）篩檢政策，鼓勵高風險族群主動接受檢查，強調「早篩早治」的重要性。早期發現不僅能提升治癒率，更能大幅延長病友存活期，減少家庭與社會負擔。

另一方面，即使確診為晚期肺癌，病友仍不應失去希望。隨著醫療科技的進步與健保制度的完善，病友如今已擁有更多元的治療選擇。只要與醫師密切合作，積極尋找最適合自身病況的治療計畫，即使是晚期，也有機會延長生命，持續追尋夢想。

台灣百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，今年適逢百靈佳殷格翰在台灣深耕第50週年，我們選擇在國際肺癌關懷月首度發起肺癌線上希望串聯路跑活動，希望能傳遞我們對病友的深切關懷。身為長期投入呼吸道疾病領域的國際藥廠，我們深知肺癌病友在治療旅程中所面臨的挑戰與孤獨，因此希望透過串聯全民的陪跑行動，讓病友感受到社會的支持與希望。

「一步一展望 一棒一希望」肺癌希望線上串聯路跑活動，以象徵「生命長跑」的馬拉松意象為出發點，邀請民眾於11月17日至12月16日，為期30天，透過實際行動參與陪跑，並透過「運動筆記」平台記錄跑步里程。

不限地點、不限方式，無論是獨自晨跑、攜毛孩同行，或是親子好友相約，每一公里都代表著對病友的鼓勵與關懷。將跑步、健走紀錄、照片及對病友的暖心鼓勵上傳，並標註「＃一步一展望 ＃一棒一希望」，即可加入串聯行列，化身「陪跑員」，將支持與祝福傳遞給每一位正在抗癌路上努力前行的病友。

邱建誌呼籲，每一位陪跑者，都是希望的接力者，象徵社會不離不棄的支持。對病友及其家屬而言，抗癌旅程如同一場馬拉松，需要耐力、勇氣與持續的陪伴。

