國際能源價格走緩仍慘賠！虧損累計破800億 中油有話說

2025年國際能源價格逐漸走緩，但經濟部所屬中油公司依舊慘賠。中油統計去年全年營收達1兆0748億元，但全年稅前仍虧損91億元，累積虧損擴大至804億元。

中油坦言，虧損主因並非營運效率或市場需求不足，而是長期配合政府穩定物價政策，承擔龐大政策性負擔所致，未能即時反映成本，讓本來就已經累虧多年的公司財務繼續擴大虧損。

記者詢問中油關於2025營運狀況，中油指出，2025年政策性負擔金額高達353億元，成為影響損益的關鍵因素。其中，以天然氣價格「應漲未漲」的影響最為顯著，全年政策性補貼金額達173億元，占比近半。由於天然氣價格長期受到凍漲或緩漲政策限制，即便國際原料成本與匯率波動，中油仍須自行吸收差額，對財務造成沉重壓力。

中油統計：全年政策性負擔約353億元​

除天然氣外，成品油與民生用能同樣承擔價格穩定任務。中油統計，汽油因政策性凍漲與調整幅度受限，全年政策性負擔約45億元，柴油也有19億元。另外在液化石油氣（LPG）是主要供應家庭用氣與部分產業需求，全年政策性負擔高達116億元。中油強調，相關品項多屬民生與產業基礎能源，價格調整高度敏感，公司長期扮演「穩定器」角色。

學者指出，若排除政策性因素，核心營運仍具一定支撐力，中油具有穩定國內能源與原料的重擔，其中煉製、銷售與天然氣供應量皆維持穩定，但政策性補貼機制未能同步反映於財務補償，導致帳面持續虧損、累積虧損金額逐年攀升，也引發外界對國營事業財務永續的關注。

