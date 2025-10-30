國際能源周登場！聚焦電池新技術、電力交易 「體驗綠電」亮點一次看

國際能源周今（29）日開展，一連三天在南港展覽館開展，由於近年來科技技術進步飛快，許多因應再生能源的配套措施與穩定電網的做法浮現，同時還有兼具環保、讓用過鋰電池可以在台灣重新回收製造、不用送往海外處理，都是這次能源展看展重點。

台電今年因應國際淨零趨勢，以「綠電」為主題推出「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展，一次展出綠電從產出、儲存與調度，並延伸至節能及銷售交易的全過程。台電表示，展覽今日起連三天展出，完成互動遊戲即可獲得限定禮品，還有機會品嚐以「RE30」電力商品為概念的特調咖啡。

近年隨淨零轉型與綠電市場開放趨勢，台電已從傳統電力供應者轉型為「電力物流平台」的新定位。本次台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。台電表示，電網是全民共享的重要資產，持續強化電網系統，提供穩定電力支持國內民生產業發展。

台電介紹，「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品；「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容，邀請企業以行動響應節能減碳。

台電好物分享，完成互動體驗即可獲得精美好禮，更有機會品嘗以甘蔗與美式咖啡採30／70比例調和，象徵「RE30」的概念飲品，營造視覺、味覺並進的沉浸體驗。

台塑新智能進軍電動車電池 回收鋰電池本土製造生產落實資源循環

台塑新智能首度正式發表電動商用車動力電池的國產化突破，透過自主研發與在地製造，展現推動台灣電動運輸自主發展的關鍵成果，並以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展示AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等，從低碳運輸、工商儲能到 循環經濟皆有完整布局，彰顯以創新科技推動新能源發展的實力。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，這次發表的44.5kWh電動商用車電池系統，從電芯到模組皆於彰濱廠在地製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，陸續取得多項嚴苛實測驗證，而電池系統在多方向振動模擬下完全符合標準，確保運輸及行駛過程中的結構穩定與安全；在熱管理模擬亦展現優異控制效能，有效降低冷卻系統負荷、提升整體效率，即便在快充環境下，電芯亦維持安全溫度範圍，展現卓越的熱穩定性與可靠度。

王瑞瑜指出，此款電池將規劃導入量產，象徵台塑新智能在電動車 領域的重要突破，也代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步。 中華汽車將成為首批導入此44.5kWh電池的代表性車廠，雙方的合作對推動國產電動運輸具有重要意義，誠摯感謝中華汽車的信任，共同以實際行動樹立台灣低碳轉型新典範。

電網的電力交易 虛擬電廠成未來發展重點

泓德能源展區完整呈現「電力交易服務」、「虛擬電廠（VPP）」與「全球布局」三大亮點，同步展示光儲充解決方案互動模型與虛擬電廠設備，展現泓德能源在全球業務拓展與能源創新的雙重成果。

泓德能源指出，這次展覽以「電力交易服務」與「虛擬電廠」為核心，透過電力交易決策平台，匯集分散各地的能源資產，透過AI分析協助企業制定最合適的能源策略。

能源週現場演示如何掌握最快與最複雜的日澳電力市場交易節奏，實現資源最佳化配置並有效分散風險，協助企業將電力轉化為可投資、可配置的資產，達到「能源資產化」，再搭配電力保險穩定市場營運成本，降低波動風險並提升收益。

