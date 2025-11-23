國際自由聯盟譴責中國跨境鎮壓 沈伯洋曝正名「台灣國民」過程

民進黨立委范雲、沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會。范雲國會辦公室提供。



民進黨立委范雲、沈伯洋昨天赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會，會中通過范雲提出的「反制跨國鎮壓」緊急決議。沈伯洋今（11/23）天在臉書發文，披露過程有會員代表主動要求修正用字為「Taiwanese Nationals」（台灣國民），反映出國際社會對台灣主體性的肯認。他指出，這個論述，是中國自己逼出來的，「你繼續通緝，我就繼續反擊。」

沈伯洋首先指出，國際自由聯盟昨天正式通過由范雲提出的「反制跨國鎮壓」緊急決議，而過程中有一個非常關鍵的插曲——現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對「Taiwanese Nationals」（台灣國民）的鎮壓，不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan。

沈伯洋認為，這不只是文字的精確，更是國際社會對台灣主體性的肯認，因為中國的跨境鎮壓，英文是transnational repression，中國在法律戰被定性如此，那麼，民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別，也就是「台灣國民不是中國國民。」

沈伯洋直指，這個論述是中國自己逼出來的，「你繼續通緝，我就繼續反擊。」他說，中國百般阻撓他在台灣對抗紅色論述，沒有關係，他的戰場又不是只有在台灣，「你自己選，不然我就兩邊都開戰場。」

至於范雲也在臉書發文，表示這屆會議匯集全球橫跨歐洲、非洲、美洲、亞洲共計48個國家、近170位自由主義政黨代表及民主倡議人士共同與會，現場所有代表均表達支持，沒有一張反對票，充分顯示有越來越多國家願意挺身而出，反制中國對台灣的不義壓迫，「我們不是獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持。」

范雲也分享國際自由聯盟（Liberal International）決議內容：

•⁠ ⁠譴責中國正在進行的跨國鎮壓。

•⁠ ⁠敦促各會員政黨與政府強化法律與制度，以保護受到此類鎮壓威脅的個人。

•⁠ ⁠呼籲各會員反制中國以噤聲臺灣人民為目的之政治脅迫。

•⁠ ⁠支持台灣的民主韌性及其作為捍衛全球民主價值重要夥伴的角色。

•⁠ ⁠鼓勵發展並推動監測、預防並回應跨境鎮壓行爲的國際機制。

•⁠ ⁠關於台灣及台灣海峽，國際社會應堅守以規則為基礎的國際秩序及和平外交。

•⁠ ⁠各國應透過多邊合作，釐清聯合國2758號決議的法律範圍，使台灣得以不損及現狀的前提下參與適當的國際組織。

•⁠ ⁠各國應將對話、國際法與衝突預防置於優先地位，以確保區域安全與穩定。

