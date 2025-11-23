國際自由聯盟譴責跨境鎮壓 力挺沈伯洋

▲沈伯洋與范雲受邀出席在荷蘭海牙舉辦的國際自由聯盟執行委員會。（圖／翻攝自范雲臉書）

[NOWnews今日新聞] 中共以涉「分裂國家罪」要立案調查立委沈伯洋，更揚言要全球抓捕。對此沈伯洋與立委范雲昨受邀出席在荷蘭海牙所舉辦的國際自由聯盟（Liberal International, LI）執行委員會，過程中范雲提案「反制跨國鎮壓」獲全面支持，對此沈伯洋今（23）日表示，其中標題寫道「Taiwanese Nationals」（意指台灣國民），這是國際社會對台灣主體性的肯認，「這個論述，是中國自己逼出來的」。

沈伯洋表示，國際自由聯盟昨天正式通過了由范雲提案「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。​過程中有個非常關鍵的插曲。現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對「Taiwanese Nationals」，不是「the People of Taiwan」，也不是「Residents of Taiwan」。

沈伯洋說，這不只是文字的精確，更是國際社會對台灣主體性的肯認。因為中國的跨境鎮壓，英文是「transnational repression」，中國在法律戰被定性如此，那麼民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別。

沈伯洋強調，「台灣國民，不是中國國民」這個論述，是中國自己逼出來的，中國繼續通緝，自己就會繼續反擊，對於中國百般阻撓他在台灣對抗紅色論述，沒有關係，自己的戰場又不是只有在台灣，「你自己選，不然我就兩邊都開戰場」。

