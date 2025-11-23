國際自由聯盟通過決議「譴責中國跨境鎮壓」 沈伯洋：現場有人要求寫「Taiwanese Nationals」

[Newtalk新聞] 民進黨立委范雲在國際自由聯盟（LI）提出的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議，昨日正式獲得通過。沈伯洋今（23）日在其臉書貼文中指出，會議現場出現一段「關鍵插曲」，有會員代表主動要求修正文案，強調決議必須精準指出中國鎮壓的對象是「Taiwanese Nationals」，即「台灣國民」。





沈伯洋表示，這不是簡單的文字選擇，而是國際社會對台灣主體性的實質肯認。他提到，決議並未使用 the People of Taiwan 或 Residents of Taiwan，而是選擇 Taiwanese Nationals，凸顯主權互不隸屬的立場差異；既然中國的跨境迫害已在國際法律語境中被定義為 transnational repression，「那麼民主社會的回擊，就是強調『台灣國民不是中國國民』。」

他指出，這套論述是中國自身的跨境通緝與法律戰所逼出來的，「你繼續通緝，我就繼續反擊。」沈伯洋強調，中國阻撓他在台灣「抵抗紅色」的論述，並不會讓他退縮，「我的戰場又不是只有在台灣，你自己選，不然我就兩邊都開戰場。」





