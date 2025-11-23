國際自由聯盟通過譴責中國跨國鎮壓 沈伯洋曝「台灣國民」上標關鍵

綠委范雲（右）和沈伯洋（左）近日於國際刑事法院前合照。（翻攝范雲臉書粉專）

民進黨立委范雲、沈伯洋近日前往荷蘭出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）會議拚外交，今（23日）范雲表示，國際自由聯盟通過「譴責中國對台灣人的跨國鎮壓」緊急決議，沈伯洋則透露，決議時有會員代表主動要求標題應精準提及「Taiwanese Nationals（台灣國民）」，沈直言，這不只是文字精確，更是國際社會對於主體性的肯認。

范雲今（23日）透過臉書表示，國際自由聯盟無異議通過「譴責中國對台灣人的跨國鎮壓」緊急決議，她指出，身為國際自由聯盟副主席，代表民進黨在會議上訴求「聯盟應聲援被中國跨境鎮壓的沈伯洋」，因此緊急決議在會議首日，就以零反對票通過。

范雲也補充，決議時，有會員國代表主動提案，把決議名稱從「跨境鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人的跨境鎮壓」，她認為，充分顯示越來越多國家願意挺身而出；范雲也說明，今年LI執委會橫跨4大洲共48國、近170位自由主義政黨與民主倡議代表與會。

隨後沈伯洋也透過臉書發文補充，會員代表主動要求修正決議標題「非常關鍵」，選用「Taiwanese Nationals（台灣國民）」，而非the People of Taiwan、Residents of Taiwan，他認為「這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認」。

沈伯洋說明，「因為中國的跨境鎮壓，英文是transnational repression，中國在法律戰被定性如此」，為此民主社會回擊就是強調主權互不隸屬的差別，他認為，這個論述是中國自己逼出來的，更表示「你繼續通緝，我就繼續反擊」。





