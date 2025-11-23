國際自由聯盟「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議 正名「台灣國民」！

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委沈伯洋今表示，國際自由聯盟(LI)昨天正式通過了由民進黨立委范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。針對決議標題，現場有會員代表主動要求修正，認為必須精準寫出這是對「Taiwanese Nationals」(台灣國民)的鎮壓。他強調，「這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認。」

沈伯洋受邀參與國際自由聯盟會議，針對資訊戰、安全議題與法律戰進行了三場發表。他於臉書發文指出，國際自由聯盟昨天正式通過了由范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。過程中有個非常關鍵的插曲。現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對「Taiwanese Nationals」的鎮壓。

「Taiwanese Nationals——台灣國民。不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan，而是Taiwanese Nationals。」沈伯洋強調，這不只是文字的精確，更是國際社會對台灣主體性的肯認。因為中國的跨境鎮壓，英文是transnational repression，中國在法律戰被定性如此，那麼，民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別。

「台灣國民，不是中國國民。」沈伯洋表示，這個論述，是中國自己逼出來的。「你繼續通緝，我就繼續反擊。中國你百般阻撓我在台灣對抗紅色論述，沒有關係，我的戰場又不是只有在台灣，你自己選，不然我就兩邊都開戰場。」

