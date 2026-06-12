國際自由青年聯盟來台辦大會！范雲獻唱戒嚴禁歌 徐國勇：攜手抵抗威權

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記者劉秀敏／台北報導

國際自由青年聯盟（IFLRY）在台灣舉辦第58屆大會，民進黨秘書長徐國勇、立委范雲、張雅琳出席歡迎晚會（圖／民進黨提供）

國際自由青年聯盟（IFLRY）11日於新北市展開第58屆大會，並由民進黨共同主辦。會長Hania Knio於歡迎晚會上表示，台灣和烏克蘭向世界展現抵禦威權的勇氣與決心，自由青年的團結將是共同追求全球自由民主的重要基石，也將持續成為台灣、烏克蘭及許多爭取民主的地區最強大的後盾。民進黨秘書長徐國勇則強調，民進黨將持續強化台灣的民主韌性，更致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由。

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國際自由青年聯盟11日以「自由青年與全球威權挑戰：台灣和烏克蘭的民主前線的經驗」為主題，於台灣新北市展開第58屆大會。此次大會邀請全球140位、來自50多國的自由民主政黨青年出席，並由民進黨共同主辦。昨晚，民進黨更舉辦歡迎晚會熱情款待，並由秘書長徐國勇、立委范雲、張雅琳致詞表達歡迎。

國際自由青年聯盟會長Hania Knio在大會致敬台灣民主前輩鄭南榕爭取台灣言論自由所做的犧牲，他並表示，台灣和烏克蘭向世界展現抵禦威權的勇氣與決心，而自由青年的團結將是共同追求全球自由民主的重要基石，也將持續成為台灣、烏克蘭及許多爭取民主的地區最強大的後盾。

徐國勇強調，民進黨將持續強化台灣的民主韌性，更致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由（圖／民進黨提供）

民進黨秘書長徐國勇提到，台灣民主是許多前輩奮鬥爭取的成果，40年前民進黨正是在此追求民主自由的歷程中創立，除將持續強化台灣的民主韌性，更致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由。徐國勇期待，透過本次在台灣舉辦的國際自由青年聯盟大會，能提供建立青年夥伴堅實情誼的平台，共創全球民主社群，並感受台灣得來不易的民主。

國際自由聯盟（Liberal International）非常任副主席、立委范雲在現場獻唱台灣戒嚴時期禁歌《美麗島》並提到，爭取自由需靠跨世代接力，在瞭解過去歷史中政治行動者的選擇，才能持續為民主奮鬥。范雲也勉勵年輕夥伴，身旁同行夥伴是最珍貴的資產，共同的理念需透過溝通、行動及夥伴同行才得以展現。

范雲勉勵年輕夥伴，身旁同行夥伴是最珍貴的資產，共同的理念需透過溝通、行動及夥伴同行才得以展現。（圖／民進黨提供）

本屆大會由民進黨與德國「弗里德里希·諾曼自由基金會」（FNF）共同主辦，亦由烏克蘭自由民主聯盟（LDLU）及亞洲自由民主青年聯盟(CALD Youth）合辦，並有超過130位國際青年共同參與，此一盛況創下歷屆大會參與人數新高。此次代表團也將前往總統府、台灣立法院參訪，並透過議題座談交流跨國民主經驗，深化國際青年民主同盟對台灣的關注。

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