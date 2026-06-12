國際自由青年聯盟首在台舉辦大會！民進黨盼抵抗威權 范雲唱戒嚴禁歌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨秘書長徐國勇。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞]

國際自由青年聯盟（IFLRY）昨（11）日以「自由青年與全球威權挑戰：台灣和烏克蘭的民主前線的經驗」為主題，於台灣新北市展開第58屆大會。民進黨秘書長徐國勇說，會致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由。立委范雲在現場獻唱台灣戒嚴時期禁歌《美麗島》，並說爭取自由需靠跨世代接力。

國際自由青年聯盟（IFLRY）以「自由青年與全球威權挑戰：台灣和烏克蘭的民主前線的經驗」為主題，於台灣新北市展開第58屆大會。 圖：民進黨提供

民進黨表示，國際自由青年聯盟大會邀請全球140位、來自50多國的自由民主政黨青年出席，並由民進黨共同主辦。昨晚，更有民進黨舉辦歡迎晚會熱情款待，並由徐國勇、范雲、立委張雅琳致詞表達歡迎。

廣告 廣告

國際自由青年聯盟會長Hania Knio在大會致敬台灣民主前輩鄭南榕爭取台灣言論自由所做的犧牲，並表示台灣和烏克蘭向世界展現抵禦威權的勇氣與決心，而自由青年的團結將是共同追求全球自由民主的重要基石，也將持續成為台灣、烏克蘭及許多爭取民主的地區最強大的後盾。

徐國勇提到，台灣民主是許多前輩奮鬥爭取的成果，40年前民進黨正是在此追求民主自由的歷程中創立，除將持續強化台灣的民主韌性，更致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由。他期待，透過本次在台灣舉辦的國際自由青年聯盟大會，能提供建立青年夥伴堅實情誼的平台，共創全球民主社群，並感受台灣得來不易的民主。

民進黨立委范雲在現場獻唱台灣戒嚴時期禁歌《美麗島》。 圖：民進黨提供

范雲在現場獻唱台灣戒嚴時期禁歌《美麗島》並提到，爭取自由需靠跨世代接力，在瞭解過去歷史中政治行動者的選擇，才能持續為民主奮鬥。她也勉勵年輕夥伴，身旁同行夥伴是最珍貴的資產，共同的理念需透過溝通、行動及夥伴同行才得以展現。

本屆大會由民主進步黨與德國「弗里德里希·諾曼自由基金會」（FNF）共同主辦，亦由烏克蘭自由民主聯盟（LDLU）及亞洲自由民主青年聯盟(CALD Youth）合辦，並有超過130位國際青年共同參與，此一盛況創下歷屆大會參與人數新高。此次代表團也將前往總統府、台灣立法院參訪，並透過議題座談交流跨國民主經驗，深化國際青年民主同盟對台灣的關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔣萬安批監院閃躲人民關心議題 林亮君：剴剴案被糾正的是誰？

選罷法修法三讀！藍白聯手通過「高虹安條款」 易刑也可參選