國際舞台閃耀！正修電競系謝芮凌連奪三國發明金牌 榮獲「技職之光－發明達人」

▲技職創新力大爆發！正修科大的謝芮凌跨界研發作品連奪波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯三國國際金牌，展現務實致用精神。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】教育部舉辦第21屆《技職之光》頒獎典禮日前盛大舉行，表揚在國際競賽及專業領域表現卓越的技職學子。正修科大電競系謝芮凌同學，憑藉參與研發的「校園安全管理系統」及「可自動依時排程之導航系統及方法」，於2025年接連在波蘭、羅馬尼亞及俄羅斯莫斯科等三大國際發明展奪得金牌，榮獲本屆「技職傑出獎－發明達人」殊榮。

謝芮凌在電競系謝哲人、李俊德等教授團隊指導下，充分展現跨領域學習成果，成功將電競專業應用於生活場域。其參與研發的「校園安全管理系統」，透過智慧化科技提升校園安全，先後榮獲「2025第18屆波蘭國際發明創新展」金牌及波蘭特別獎、「2025羅馬尼亞歐洲盃國際創新發明展」金牌及美國特別獎，以及「2025年第28屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」金牌與塞爾維亞特別獎，成績斐然。

另一項研發作品「可自動依時排程之導航系統及方法」亦在國際舞台大放異彩，分別榮獲波蘭國際發明展金牌及羅馬尼亞特別獎、羅馬尼亞歐洲盃金牌，以及俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展金牌與俄羅斯特別獎，充分體現技職教育「務實致用」的核心精神，將創意轉化為可解決實際問題的專利技術。

謝芮凌表示，能獲得教育部頒發的技職教育最高榮譽，感謝學校提供完善的學習資源與發揮舞台，也感謝師長的悉心指導與鼓勵。她也分享「不要侷限自己所學的科系，只要勇於嘗試、從生活中發現問題，並善用老師與學校資源，就有機會把想法做成真正有價值的作品。」

謝芮凌指出，「校園安全管理系統」的發想源自上課點名經驗，她觀察教師每堂課需花費大量時間點名，影響教學效率，也缺乏即時安全管理，因此希望透過科技改善現況。另一項得獎作品「可自動依時排程之導航系統及方法」，則著重於生活便利性，結合AI與使用者行為紀錄，能依固定行程自動啟動導航，降低重複操作，提升日常效率。

謝哲人主任表示，《技職之光》是全臺各大專校院技職學生皆可角逐的重要獎項，能在眾多學校與專業領域中脫穎而出，不僅是一項高度肯定，也象徵學生長期投入與努力獲得具體成果。他也指出，學生的創意多源自生活中的不便之處，而教師的角色，正是在過程中引導學生將初步構想深化為可行方案，並進一步完成專利發明。（圖╱正修科大提供）