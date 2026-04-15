國際航空燃油漲122% 民航局：5月每週取消52.6航班

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者余曉涵台北15日電）根據中油公布的國際航線航空油價，已達每公升1.2816美元（約新台幣41元），較中東戰火爆發前上漲122%。民航局統計，5月份每週將取消52.6個航班，占總航班數約1.7%。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱等人，就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

據交通部提出的書面報告，中油4月1日公布的國際航線航空油價，已達每公升1.2816美元（約新台幣41元），較戰前上漲122%；國內航線航空油價為每公升新台幣44.2元，亦上漲116%，造成航空公司營運成本大幅增加。

廣告 廣告

交通部指出，目前中油及台塑的供油仍屬正常，不過少部分國家如緬甸、越南、菲律賓等國機場，已有油商開始實施供油限制，不允許超過以往每月平均加油量，但尚非完全不得在該國加油；因此，現階段對航空公司營運而言，油價成本劇烈增加為主要影響。

國民黨立法委員萬美玲質詢表示，因應油價波動，各航空公司規劃以減、併班方式，調整航班因應。根據交通部民用航空局統計，今年夏季班表每週平均飛航3029班，截至4月13日止，4月份每週取消7.3班，占總航班數約0.2%；但5月份每週取消52.6班，占總航班數1.7%；7月及8月則分別取消每週1班。

萬美玲指出，國外旅遊的旺季即將要來，航空公司的減、併班措施，對旅客衝擊很大，是否可以保證在旺季期間不要再減少航班？

陳世凱回應，交通部無法要求不要減班，但會掌握航空公司的困難之處，如果可以協助的部分，會給予協助，讓業者盡量不要減班，另也會增加與航空公司溝通的機會。（編輯：吳素柔）1150415