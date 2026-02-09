國際航線續增 台中9月TPO全球旅遊振興機構論壇登場

目前台中機場已開通26條國際航線，2月、3月再迎多條日本航線。（圖：觀旅局提供）

台中國際航線布局持續擴大，在市府推動與國內外航空公司攜手合作下，已建構涵蓋日、韓、東南亞及港澳的綿密航網，不僅強化中台灣與國際接軌，更為城市觀光注入新動能，帶動台中穩步邁向具國際競爭力的觀光亮點城市。今年9月台中將盛大主辦「第10屆TPO（全球旅遊振興機構）論壇」，屆時將迎來17個國家、約131個城市的國際貴賓，實地感受台中的城市魅力，進一步提升台中在國際觀光版圖上的能見度。

台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場開發國際航線，目前台中已開通26條國際航線，成功將中台灣推上國際觀光舞台。市府觀旅局局長陳美秀表示，台中的城市魅力已獲國際航空市場高度肯定。今年2月將迎來星宇航空「台中－宮古島」定期航線，為旅客前往日本沖繩離島提供全新選擇；3月起，星宇航空「台中－東京」、「台中－熊本」以及台灣虎航「台中－沖繩」等航線也將陸續開航，進一步強化台中與日本各大城市的空中連結。此外，隨著星宇航空將台中定位為重點營運主場，「台中－釜山」航線也即將登場，台中正快速成為亞太區旅客的重要目的地。

除新航線陸續到位外，既有航線運能也同步提升。真航空已將「台中－仁川」航線增為每週14班，提升旅客往返韓國的便利性；澳門航空「台中－澳門」航線除不定期加班機外，也預計今年夏季班表增至每週14班。觀旅局指出，配合航線擴展，台中多項重要地標與節慶活動也相繼登場，包括以河川匯流世界之海為策展主軸、打造六大全台首創展區的「台中海洋館」，以及融合知識與美學的文化新地標「台中綠美圖」，還有2月15日至3月3日於中央公園盛大舉辦的「2026中臺灣燈會」，持續為城市觀光增添亮點。

觀旅局強調，航線擴增是台中接軌國際的重要第一步，市府也同步推動國際城市行銷策略，將人流轉化為實質產值。除串聯航空公司與觀光業者放大登機證優惠效益外，也整合中台灣各縣市觀光資源共同行銷，提升整體觀光聲量，並主動前往台中直航城市辦理海外推廣活動，帶動住宿、餐飲及服務產業鏈發展，讓中台灣觀光持續攀升新高峰。（張文祿報導）