國際茶碗節登場 客委會副主委：茶是客家產業的靈魂

「第3屆台灣國際茶碗節－碗然宇宙」30日在苗栗工藝園區開幕，吸引來自全球20個國家、75位陶藝家共展出超過300件茶碗作品。客家委員會副主任委員邱星崴出席活動，與各界貴賓及茶藝師共同體驗「用好碗、喝好茶」的文化盛宴，感受客家茶文化的深厚底蘊。

邱星崴表示，茶向來是客家產業的靈魂。早在1920年以前，舉世聞名的「福爾摩沙烏龍茶」即由客家人種植，並外銷至美國紐約、英國倫敦等地，成為台灣與世界連結的重要象徵。他指出，茶文化不僅體現客家族群的勤奮精神，也代表台灣文化的國際化，這樣的文化資產值得持續傳承與推廣。

談及茶與碗的結合，邱星崴回憶，小時候家中沒有馬克杯，泡茶都是用陶碗盛裝；苗栗三灣的「大碗泡茶」更是融合傳統客家文化與在地風情的象徵，展現早期農村奉茶的純樸人情味。他肯定茶碗節兼具傳統與現代精神，成功讓客家文化與國際陶藝對話，未來客委會也將持續支持此類文化推廣活動。

開幕典禮由貴賓與茶師兩兩搭配，展開別具創意的「雙人百碗茶席」儀式，為活動揭開序幕。出席貴賓包括苗栗縣政府秘書長陳斌山、文化觀光局局長林彥甫、立法委員沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦、竹南鎮長方進興、台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、苗栗分館館長姜瑞麟、農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振及台灣陶文化協會理事長林瑞華等人。

本屆茶碗節以「碗然宇宙」為主題，透過「微觀的碗」開啟「宏觀的宇宙」，呈現人與自然共融的美學哲思。展覽集結世界各地陶藝家的匠心與創意，展現茶碗作為文化載體的無限可能。