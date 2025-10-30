國際茶碗節苗栗 揭幕

第三屆「臺灣國際茶碗節‧碗然宇宙」昨（三十）日上午在苗栗工藝園區隆重揭幕，展期至十一月十六日止。苗栗縣政府秘書長陳斌山親臨開幕現場，與來自世界各地的陶藝家、茶人及民眾一同走入茶碗的藝術宇宙，見證臺灣工藝與茶文化的國際交流盛事。

茶碗節自二○一九年首屆以「一即一切」為精神起點，傳遞文化共好的理念；二○二三年則延續「善之流轉」的主軸，展現善念循環與回甘之美。今年第三屆更以提前舉辦的方式，象徵以熱情追回疫情期間延宕的時光，再次與世界相會，延續茶碗節的文化初心與國際交流。

本屆茶碗節以「碗然宇宙」為主題，融合茶碗展覽、茶席展演、音樂表演、工藝課程、奉茶活動及假日工藝市集等多元內容，匯聚來自二十個國家、七十五位陶藝家的三百餘件精湛作品。透過茶碗這一微觀載體，開啟宏觀的藝術宇宙，展現人與自然共融的美學境界。

苗栗縣秘書長陳斌山偕同文觀局長林彥甫、客家委員會副主委邱星崴、立法委員沈發惠主任陳詩弦、農業部及飲料作物改良場長蘇宗振以及台灣陶文化協會理事長林瑞華等各界代表一同出席，活動現場氣氛熱烈，來自法國、荷蘭、新加坡等國的陶藝家連續三屆參與盛會，展現對臺灣茶碗節的高度肯定與深厚情誼。

苗栗縣秘書長陳斌山表示，第三屆臺灣國際茶碗節從苗北藝文中心移至苗栗工藝園區，場地更寬敞、動線更順暢，更能容納來自各地的朋友，也讓更多民眾有機會親近陶藝之美。同時感謝各界夥伴的支持。