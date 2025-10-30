國際茶碗節、二水跑水節 熱情招手

「台灣國際茶碗節─碗然宇宙」在苗栗工藝園區揭幕。（記者謝國金攝）

記者謝國金、吳東興∕綜合報導

第三屆「台灣國際茶碗節─碗然宇宙」三十日在苗栗工藝園區揭幕，展期至十一月十六日。彰化縣「二水跑水節」則於十一月一、二日舉行。

本屆茶碗節以「碗然宇宙」為主題，融合茶碗展覽、茶席展演、音樂表演、工藝課程、奉茶活動及假日工藝市集等多元內容，匯聚來自二十個國家、七十五位陶藝家的三百餘件精湛作品。透過茶碗這一微觀載體，開啟宏觀的藝術宇宙，展現人與自然共融的美學境界。

茶碗節二０一九年首屆以「一即一切」為精神起點，傳遞文化共好的理念；二０二三年延續「善之流轉」主軸，展現善念循環與回甘之美。今年第三屆以提前舉辦的方式，象徵以熱情追回疫情期間延宕的時光，再次與世界相會，延續茶碗節的文化初心與國際交流。

廣告 廣告

另外，二水跑水節於十一月一、二日登場，預計湧入大量人潮與車潮，田中警分局會同主辦單位規劃相關道路管制措施，提醒民眾多加利用大眾運輸及接駁車服務，避免因車流壅塞影響行程。

「林先生廟」主會場每天上午六時至下午六時實施交通管制；「水心之初大草原」活動場地則於十一月一日中午十二時至晚間十時，以及十一月二日清晨五時至中午十二時進行管制。主辦單位於「二水車站」、「農情館」及「源泉集貨場」等處皆設有接駁站。