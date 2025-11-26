國際藝術家齊聚北流盛典 哇哈哈劇團新劇目全球耀眼首發

▲舞台匯聚多國表演者，沉浸於跨國藝術魅力，迎接本屆魔幻藝術節的國際級藝術饗宴，精彩可期。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】2025 FANTACO 魔幻藝術節將於 11 月 29 日至 30 日在台北流行音樂中心隆重登場。今年活動集結來自十個國家的頂尖魔術師、街頭表演者及劇場團隊，是國內少見以魔幻藝術為主軸、規模橫跨國際的藝術盛事。主辦單位東點娛樂蔣昊表示，本屆內容全面升級，預計為觀眾帶來難忘的跨國級魔幻體驗。

▲活動海報充滿童趣設計，適合親子同遊，也吸引藝術愛好者共賞精彩演出。

2025 FANTACO 魔幻藝術節的節目安排多元豐富，為期兩天的活動中將呈現超過 60 場連續演出，涵蓋魔術、劇場、雜技及街頭表演等多種形式，讓不同年齡層的觀眾都能在活動中找到專屬的驚喜。來自歐美與亞洲多個國家的魔術師也將齊聚北流，以高難度技法與創新表演展現國際級水準，帶給觀眾兼具藝術性與娛樂性的觀賞體驗。

本次活動中特別受到矚目的，是代表新竹參演的哇哈哈劇團，將推出全新創作劇目。此作為劇團近年最大規模的舞台製作，從劇情結構、舞台視覺到魔術效果皆大幅升級，展現劇團整合劇場敘事與魔幻元素的創作能量。劇團亦誠摯邀請民眾共同入場，見證新劇目的首次公開演出。

▲被媒體譽為「明日之星」的哇哈哈劇團，即將首度公演全新劇目，引人矚目。

此外，本次活動強化跨界舞台呈現，邀請劇場團隊、火舞表演者與雜技團體共同打造融合多媒體燈光的舞台秀，呈現視覺層次飽滿且極具震撼力的藝術演出。備受親子族群期待的「氣球城堡秀」也將於今年首次亮相，藝術團隊以大量氣球構築舞台景觀，呈現出奇幻且前所未見的舞台形式，吸引高度關注。

值得一提的是，本屆活動特別邀請魔術氣球冠軍、超人氣表演者菲力與腹語師玫子加入共演陣容。他將帶來觀眾熟知的經典表演流程，並融入 2025 年度全新的創意橋段與幽默笑點，預計成為全場焦點之一，為現場帶來充滿驚喜與互動的娛樂體驗。

主辦單位指出，FANTACO 魔幻藝術節自首屆舉辦便深受觀眾喜愛，去年活動更屢屢創下爆滿紀錄。今年在節目規模、國際合作與內容創新方面全面提升，希望藉此將高品質的魔幻藝術推廣至更廣泛的觀眾群。

活動將於 11 月底在台北流行音樂中心登場，適合親子出遊、情侶約會及家族同樂。歡迎所有大小朋友一同入場，感受來自全世界藝術家共同創造的魔幻魅力。（圖：東點娛樂提供）