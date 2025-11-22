國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心

美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥品有替代藥物，但大家仍擔心缺藥。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，提升國內藥品韌性，必須提振國人對學名藥的信心，建議優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與原廠藥一致的，尤其是抗生素及癌症用藥。

衛福部長石崇良上任後，積極建立「醫療韌性」、「藥品韌性」及「社會韌性」，他指出，抗生素是現代醫療的基石，須從品質、供應、使用與價格四管齊下。食藥署將啟動市面藥品監測，聯合數家醫學中心建立「上市後品質監測哨點」，並與國衛院合作，啟動抗生素最低抑菌濃度測試，對抗生素進行全面品質監控。

殷為瑩表示，衛福部「藥物療效不等通報系統」存在已久，但一直未有效率的進行通報，應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與已過專利期原廠藥一致，學名藥協會有責任站出來，不斷倡議，希望讓國人對學名藥更有信心。

市面不斷傳出缺藥訊息，但真的缺藥嗎？或仍有其他替代藥品？殷為瑩說，食藥署日前公布47款藥品可能短缺，其中多數品項有學名藥可替代。但藥師和民眾為何還會擔心缺藥，主要是大家對學名藥信心不足。她表示，希望透過優化「藥物療效不等通報系統」，當醫師發現藥物療效不等時，可立即通報，療效相同時，則可以建立醫師跟病人對學名藥的信心。

優化藥物療效不等通報系統，應經由食藥署、學界、醫界共同努力，建立科學程序，加以驗證。殷為瑩指出，目前食藥署積極的研擬檢驗機制，驗證學名藥與已過專利期原廠藥，兩者品質一致。未來一旦傳出缺藥，僅單一品牌離開台灣，不影響國人用藥權益，不需過於恐慌或擔憂，建立「藥品韌性」。

製藥發展協會主委李建宏說，「藥物療效不等通報系統」接獲通報後，呼籲食藥署快速進行檢驗，解除醫師疑慮。另外，每當食藥署公告藥品回收資訊，學名藥數量經常多於原廠藥，民眾因此誤解學名藥品質不佳，但實則國內藥品市場以國產學名藥為大宗，民眾應有正確認知。

