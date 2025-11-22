國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心
美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥品有替代藥物，但大家仍擔心缺藥。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，提升國內藥品韌性，必須提振國人對學名藥的信心，建議優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與原廠藥一致的，尤其是抗生素及癌症用藥。
衛福部長石崇良上任後，積極建立「醫療韌性」、「藥品韌性」及「社會韌性」，他指出，抗生素是現代醫療的基石，須從品質、供應、使用與價格四管齊下。食藥署將啟動市面藥品監測，聯合數家醫學中心建立「上市後品質監測哨點」，並與國衛院合作，啟動抗生素最低抑菌濃度測試，對抗生素進行全面品質監控。
殷為瑩表示，衛福部「藥物療效不等通報系統」存在已久，但一直未有效率的進行通報，應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與已過專利期原廠藥一致，學名藥協會有責任站出來，不斷倡議，希望讓國人對學名藥更有信心。
市面不斷傳出缺藥訊息，但真的缺藥嗎？或仍有其他替代藥品？殷為瑩說，食藥署日前公布47款藥品可能短缺，其中多數品項有學名藥可替代。但藥師和民眾為何還會擔心缺藥，主要是大家對學名藥信心不足。她表示，希望透過優化「藥物療效不等通報系統」，當醫師發現藥物療效不等時，可立即通報，療效相同時，則可以建立醫師跟病人對學名藥的信心。
優化藥物療效不等通報系統，應經由食藥署、學界、醫界共同努力，建立科學程序，加以驗證。殷為瑩指出，目前食藥署積極的研擬檢驗機制，驗證學名藥與已過專利期原廠藥，兩者品質一致。未來一旦傳出缺藥，僅單一品牌離開台灣，不影響國人用藥權益，不需過於恐慌或擔憂，建立「藥品韌性」。
製藥發展協會主委李建宏說，「藥物療效不等通報系統」接獲通報後，呼籲食藥署快速進行檢驗，解除醫師疑慮。另外，每當食藥署公告藥品回收資訊，學名藥數量經常多於原廠藥，民眾因此誤解學名藥品質不佳，但實則國內藥品市場以國產學名藥為大宗，民眾應有正確認知。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
高手交鋒 川普與曼達尼白宮「相見歡」
法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)21日和紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)在白宮會面，數月來的冷嘲熱諷煙消雲散，雙方都笑容滿面並承諾將擱置彼此的不和，為紐約市的未來共同合作。 34歲的曼達尼從沒沒無聞到一舉贏得11月4日的紐約市長選舉，即將成為紐約首位穆斯林市長。他先前和川普發生激烈的口水戰，將這位共和黨籍總統比喻為「剝削房客的惡房東」。 華盛頓觀察家原本預期會看到自稱為民主社會主義者的曼達尼和川普的會面火花四射，因為川普曾經稱這位市長當選人是「共產主義者」，並暗示應該驅逐這位出生於烏干達的紐約客。 但這場在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)的會面卻是彬彬有禮。79歲的川普笑容滿面地讚揚了曼達尼獲得歷史性的選舉勝利，表示他能有「出色的表現」，並說曼達尼是個「真心想讓紐約再次偉大的人」。 川普表示，「我們將協助他讓大家的夢想成真：擁有一個強大且安全的紐約」。 曼達尼則形容這場面對面會談「非常有成效」，並提及雙方對這座美國金融中心和最大城市「共同的讚賞與熱愛」。 川普和曼達尼都來自紐約市皇后區(Queens)，也都是政治秀高手，但他們的風格截然中央廣播電台 ・ 1 天前
刺激川普？G20峰會宣言提氣候變遷 白宮批南非政治操作
美國總統川普今年並未派代表出席在約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）峰會，G20元首週六（11/22）通過一份應對氣候危機等全球挑戰的宣言，引發白宮指責南非利用擔任輪值主席國的身分進行政治操作。太報 ・ 3 小時前
「寶特瓶裝尿」放超商貨架！客人差點喝下肚 日噁男辯：心情不好
共同通信社報導，千葉警方調查發現，事件發生在今年5月24日上午約11時50分。塩澤攜帶一瓶貼有茶類標籤、實際上裝滿尿液的寶特瓶，悄悄放入便利商店的飲料架。同月26日上午，一名顧客購買了該瓶飲料，開封後立刻聞到異味，未飲用便向店家反映，由業者報警處理。事後，店家不得...CTWANT ・ 21 小時前
最新》離譜！苗栗台13線大坪頂 舊路邊坡宛如垃圾場
台13線苗栗市大坪頂路段，在2017年截彎取直通車，舊路變得很少人車經過，就有民眾發現，在新舊路交界的邊坡，竟被人亂丟垃圾，長達300米，宛如垃圾場。 #離譜#苗栗#舊路邊垃圾場東森新聞影音 ・ 15 小時前
美國還是台灣盟友嗎
長期以來，美國確實是友台的世界大國，也是當今全球願意出售防衛武器給台灣的唯一國家。但即使台美關係向來良好，雙方高層官員亦往來密切，但不表示台灣對美國就可完全信任或毫不設防；尤其現階段只重視美國自身利益的川普政府，已在許多措施方面出現對我國不友善的態度，甚至更有傷害台灣國際聲譽的言行。中時新聞網 ・ 1 天前
影/通緝犯邊騎車邊吸毒拒檢 蘆洲廟會陣頭助警壓制逮人
新北市蘆洲警方，於今（22）日下午執行當地廟會活動交管勤務時，發現一輛雙載機車的楊姓騎士，邊騎車邊吸食電子菸，且外觀疑似毒品喪屍煙油，驅車上前要盤查，未料楊男竟當場拒檢加速逃逸，最後撞上一輛轎車，員警立即上前壓制，將楊男逮捕移送法辦。中天新聞網 ・ 17 小時前
第十一屆喜瑞爾盃國小桌球邀請賽熱力登場
2025 年喜瑞爾盃國小桌球邀請賽於11月22日在梧棲國中如火如荼展開！今年的賽事由福壽實業股份有限公司與台中市教育局再度攜手舉辦，從規畫到執行延續了「推動基層教育、落實永續行動」的精神，吸引來自全台各地的小選手參賽。多位地方民意代表、教育單位及學校代表親臨會場，與滿場的選手與家長一同見證充滿熱血的競技時刻。多年不間斷投入福壽以永續精神推動體育教育扎根自創辦以來，喜瑞爾盃桌球賽始終秉持「讓每位孩子都能安心運動、自由成長」的理念。如今已邁入第十一屆，福壽實業每年斥資數十萬元籌組比賽、更新器材、完善場地配置，以實質的投入強化賽事品質，確保所有參賽的小選手都能在公平、安全的環境中競技。多年來的穩定支持，讓喜瑞爾盃桌球賽從地方比賽逐步擴展成深具代表性的公益賽事，成功拉近城市與偏鄉的資源差距，也讓更多熱愛運動的孩子獲得展現自我的舞台。福壽相信，透過企業持續性的投入，能讓體育教育在基層真正扎根，並在孩子心中種下自信、健康與勇敢追夢的力量。以體育縮短資源差距穩定投入支持孩子勇敢追夢福壽實業長期關注兒童健康與基層教育問題，相信「運動是建立自信與韌性的最佳途徑」。透過公益體育賽事，讓不同縣市、不同資源背台灣好新聞 ・ 19 小時前
北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞
北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，...聯合新聞網 ・ 7 小時前
非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討
台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...聯合新聞網 ・ 7 小時前
中市太平國兒運中心明天試營運 390坪體適能空間及160項器材
台中市太平區人口達20萬多人，人數為台中市第四高，但人口數比太平少的南屯區，卻早就有國民運動中心；運動局表示，太平國民暨兒童運動中心已完工，將於11月24日至30日試營運，12月1日正式營運啟用，除25米、8水道的室內溫水游泳池外，還擁有全市國運中最大達390坪的體適能空間。自由時報 ・ 6 小時前
普亭證實收到美停戰計畫「可為最終協議奠定基礎」
對川普政府最新提交基輔的俄烏停戰計畫，俄羅斯總統普亭廿一日在該國聯邦安全會議中說，「我認為，這項計畫可能為最終的（俄烏）...聯合新聞網 ・ 7 小時前
鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢...聯合新聞網 ・ 7 小時前
輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。肩上扛著地球，上面寫著全美國的...華視 ・ 1 天前
康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」
已故前總統李登輝1995年訪美，赴母校康乃爾大學發表著名的「民之所欲，長在我心」演說，但事後中共強烈反彈，更引發1996...聯合新聞網 ・ 7 小時前
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑（3） (圖)
2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑23日於總統府前凱達格蘭大道舉行，參賽者在鳴槍後紛紛起跑。中央社 ・ 5 小時前
日職》背號73 林安可加盟西武獅
從「東方特快車」郭泰源開啟緣分，西武獅一直是與台灣關係最密切的日職球團，22日再宣布與中職統一獅強打林安可簽訂合約，成為隊史吸收的第10名台灣好手，明年將穿著73號球衣征戰日職。中時新聞網 ・ 9 小時前
這是真的嗎？「討厭香菜」有可能年過半百後「愛上了」科學家曝關鍵
愛好香菜與否呈現兩個極端，喜歡的人恨不得天天吃，不喜歡的人卻希望香菜從這個世界消失，然而根據科學家證實，關鍵就在第11號染色體上一個名為OR6A2的基因，對應到不同基因的人在嗅覺感知上會有不同反應，有人聞著香，但有人卻認為香菜味跟肥皂味差不多，而且相當刺鼻，然而最新的研究卻發現，討厭香菜的人在年過半百後，卻突然愛上了，重點就在「嗅覺退化」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 4 小時前
《七龍珠》漫畫40周年人氣投票來了！首波排名出爐...前兩名不意外
由《七龍珠》官方舉辦的「40 周年」人氣角色投票目前正在進行中，全世界粉絲皆可參與，這次的投票只有列出漫畫本傳出現過的角色一共 212 名，而官方今（21）日首波速報，前兩名相當不意外，就是悟空跟達爾。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限
對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯...聯合新聞網 ・ 7 小時前