國際蘭展2月底登場 黃偉哲力邀全球賞蘭

▲ 台南市長黃偉哲(右4)與農業部次長胡忠一(左4)今(10)日出席「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」台北宣傳記者會，邀請國內外民眾齊聚台南。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日在台南後壁農業部花卉創新園區盛大舉行，展覽除迎來第22屆的「台灣國際蘭展」，更首度同步推出「花卉科技展」，以雙展並行展現台灣花卉產業從世界級育種實力到前瞻科技應用的多元成果。

▲ 台南市長黃偉哲今(10)日出席「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」宣傳記者會時指出，在中央及地方合作之下，結合產官學力量，為台灣蘭花在國際市場及內、外銷布局奠定更穩固的發展基礎。（圖／南市府提供）

黃偉哲指出，隨著台美貿易關係持續深化及關稅條件逐步改善，政府將持續與業者並肩合作，積極拓展海外通路、提升產業競爭力，讓台灣蘭花在全球市場中保持優勢地位。

農業部與台南市政府今（10）日於台北火車站舉辦展前宣傳記者會，由台南市長黃偉哲與農業部次長胡忠一及社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮共同出席，廣邀國內外貴賓齊聚台南，共同見證台灣花卉產業的創新能量。

黃偉哲首先感謝農業部、花卉創新園區研究發展中心、中華民國對外貿易發展協會、各產業公協會及地方政府代表的大力支持，展現中央與地方攜手推動蘭花產業發展的高度共識。

黃偉哲指出，位於台南後壁的蘭花科技園區自2022年移交農業部管理後，由中央統籌政策與資源，並結合地方政府與產業力量，不僅有效強化產官合作，也為台灣蘭花在國際市場及內、外銷布局奠定更穩固的發展基礎。

農業部次長胡忠一則表示，農業部花卉創新園區自設立以來已深耕23年，並於去年完成改制升級。這屆展覽也是花卉創新園區研究發展中心成立後，首次主辦的大型國際展覽，象徵台灣花卉產業正式邁入以科技研發、智慧生產與國際鏈結為核心的新發展階段。

2026台灣國際蘭展展期自2月27日至3月16日，將結合農民多年累積的專業技術與創新科技，導入人工智慧與數位應用，透過多元且創新的展示形式，呈現蘭花之美與科技融合的全新樣貌，帶給民眾耳目一新的觀展體驗。此外，展覽期間恰逢鄰近嘉義舉辦台灣燈會（3月3日至3月15日），誠摯邀請國內外民眾規劃白天賞蘭、夜晚賞燈的行程，一次飽覽台南與嘉義的觀光亮點。

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為策展主題，象徵台灣花卉在逆境中持續再生、突破與綻放。展覽規劃多元主題展館，其中「綻放館」運用裸視3D科技結合吉祥物「蘭獸」，打造沉浸式觀展體驗；「花漾館」則集結上千株國內外優秀蘭花，並辦理國際競賽、大獎花展示及商業品種展出，完整呈現世界級育種成果與最新市場趨勢。

展覽期間亦同步設置「鏈結館」商務洽談區，打造結合展示、洽談與媒合的國際B2B交流平台，並提供一站式出口檢疫服務，協助國際買主快速完成採購流程。現場同時規劃幸福市集、青農教育景觀競賽及國內外景觀布置，讓花卉從專業領域走入日常生活，展現產業多元應用及青年世代的創意能量。

同步登場的「花卉科技展」則以科技藝術為策展語言，導入AI智慧科技、互動敘事與沉浸式影像，結合蝴蝶蘭及多元國產花卉，打造跨越自然、生態與未來想像的展示空間，呈現台灣花卉科技的創新實力與國際發展潛力。

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」門票優惠如下：預售票（2月1日至2月26日）全票200元、優待票130元；展期票（2月27日至3月16日）全票250元、優待票150元。詳細票價資訊及購票方式，請至活動官網查詢。

