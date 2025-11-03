國際蘭馨交流協會助學 旭光高中田萱獲40萬獎學金

【記者 謝雅情／南投 報導】南投旭光高中射箭選手田萱今年獲總統教育獎，為鼓勵追夢，台中市國際蘭馨交流協會資助40萬元的助學金，期許未來成為國家選手，為南投爭光。

國際蘭馨交流協會3日下午由該會會長林麗娟率領，到縣政府拜會，並頒給田萱同學4年助學金40萬元；王瑞德副縣長代表縣長許淑華接見，肯定協會秉持「女人幫助女人」的理念，協助女性教育與成長，對協會頒給田萱獎學金，表達感謝。

交流協會會長林麗娟表示，該會致力提升全球婦女與女孩的生活與教育條件；為協助田萱，協會到學校訪視外，也跑到信義了解家庭狀況，很快協會便發動成員捐款，短時間內便募得經費，這次到南投致贈獎助學金，希望田萱未來四年可以安心讀書，未來如考上大學，仍然可以提申請獎助，期許田萱未來成為國手，為南投爭光。

廣告 廣告

會中，協會也感謝旭光高中射箭教練陳文靜，希望培育更多優秀女性選手，為南投、為台灣爭光。

王副縣長表示：「田萱同學身處逆境，仍不畏挑戰，不僅是旭光高中的表率，更是南投的驕傲。」協會捐助田萱，不但在經濟面有幫助，更是一種肯定，期許田萱繼續努力。

旭光高中校長毛彬權對協會表達感謝：「田萱在校期間，展現了學業與射箭間的卓越平衡，加上不畏逆境的勇氣，鼓舞每一位同學，她是最佳楷模。」

榮獲今年總統教育獎的田萱，是旭光高中國中部學生，日前獲得許淑華縣長贈送的專屬射箭弓，帶著這把弓及感謝的心，田萱向縣長、副縣長及協會致謝，並表示將會持續努力，不辜負大家的期望。（照片記者 謝雅情翻攝）