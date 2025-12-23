國際街舞賽事圓滿落幕 吸引國內外舞者角逐爭奪41萬元獎金

國際街舞賽事吸引國內外舞者「競技」。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

「過癮 ZeroOne 國際街舞賽事」圓滿落幕，賽事吸引近千名國內外舞者齊聚「競技」，角逐爭奪高達四十一萬元的總獎金，在傳統文化空間與街舞節奏交織下，展現青年世代蓬勃的創作能量，也呈現高雄多元、開放的城市文化樣貌。

賽事由「過癮萬事屋」主辦，高雄市青年局與高雄市文化局共同協辦；廿日起在高雄左營孔廟文化場域盛大登場；以促進街舞文化交流、強化國際接軌為核心目標，規劃結合競技與展演的多元內容，讓不同舞風、世代與背景的舞者能在舞台上切磋交流。活動並安排「Judge Battle」，由評審舞者進行即興對決，展現街舞高度即時性與專業技術。

決賽最終由來自法國的Fabbreezy憑藉精湛舞技與創意編排奪得冠軍，抱走十萬元大獎；亞軍也是來自法國的Creesto拿下，獲得七萬元獎金。其餘入圍四強、八強及十六強的選手，亦分別獲得四萬、二萬及一萬元獎勵，本次賽事總獎金高達四十一萬元，展現主辦單位對街舞文化的長期投入與專業規劃。

青年局長林楷軒表示，街舞不僅是青年展現自我的重要文化形式，也是一種與世界接軌的創意語言。青年局每年於暑假期間辦理「雄爭舞鬥」舞蹈賽事，觀摩民間團隊舉辦國際賽事的整體量能與執行經驗，作為交流與學習的機會，期盼未來透過公私協力模式，持續強化青年展演平台，讓高雄不只是賽事的舉辦地，更成為全台青年舞者累積實力、邁向國際的重要舞台。