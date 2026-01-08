國際表演藝術協會年會 台灣2團隊入選新作提案

（中央社記者趙靜瑜台北8日電）全球表演藝術界年度盛事「國際表演藝術協會（ISPA）」年會在美國紐約登場，滯留島舞蹈劇場與河床劇團雙雙入選「新作提案（Pitch New Works）」單元，向國際藝壇展現創意。

為推動台灣藝文內容走向世界，文化部透過駐紐約台北文化中心深耕布局，支持多組台灣優秀團隊赴美，其中滯留島舞蹈劇場「永動城市」與河床劇團「之間」同時獲選ISPA年會核心單元「新作提案」，將與來自美、法、英、荷等國8件作品同場發表，創下台灣雙作品同時入選新紀錄。

廣告 廣告

獲選「2025–2027 ISPA台灣夥伴計畫」的FOCASA馬戲團創辦人林智偉以及獨立製作人羅尹如，今年也在文化部支持下第2度參與年會，與全球藝文領袖深度交流，並分享台灣觀點。

除了ISPA之外，紐文中心也將焦點放在全美規模最大的表演藝術專業交流與交易平台「美國表演藝術專業人士協會（APAP）」。

1月9日至13日APAP年會期間，紐文中心攜手台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，以及頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造等具備巡演潛力的團隊共同打造「台灣館」，展現台灣在偶戲、音樂、劇場與舞蹈領域的跨界風貌。

年會期間，當代傳奇劇場也將於紐約舉辦「伐子都」與「凱撒迷宮」示範演出，向國際展現結合傳統與當代、融合京劇身段與西方經典的獨特劇場美學。

根據文化部今天發布的新聞資料，文化部支持台灣團隊參與ISPA與APAP及兩大年會已逾10年，年會可做為展示台灣表演藝術的重要國際櫥窗，今年結合國家級場館品牌、ISPA台灣夥伴計畫以及已收錄66支台灣團隊資訊的數位目錄，將持續深化台灣在國際專業年會的能見度。（編輯：管中維）1150108