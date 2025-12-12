國際製程安全論壇 麥寮登場

職安署攜手台塑企業，推動石化業製程安全升級，共同辦理「二零二五年國際製程安全論壇」。



為持續強化製程安全管理，勞動部職業安全衛生署（職安署）再度與台塑企業合作，於昨（十二）日在雲林縣台塑麥寮工業園區共同舉辦「二零二五年國際製程安全論壇」，促進石化業者經驗交流分享。

台塑企業與職安署基於二零一七年締結安全伙伴關係，每兩年皆會共同舉辦一場大型國際製程安全論壇，邀請產、官、學界共襄盛舉，並同步利用網路線上直播，帶動石化產業整體製程安全管理水準向上提升。

論壇由職安署萬榮富副署長與台塑企業總管理處林善志總經理共同主持，林總經理致詞時表示：「台塑企業繼續舉辦國際製程安全論壇，目的就是希望藉由這個會議，大家能多交流分享彼此的經驗，並吸取國際上的先進知識，再回饋到各自公司，去貫徹執行，確保各工廠、各製程的安全。」。

活動開場由高雄科技大學廖宏章教授引言，以「從近期兩起社會重大火災事件，探討如何落實動火管理」為題，安排職安署萬榮富副署長、台灣中油公司許晉榮副總經理、長春集團張鐸耀資深協理及台塑企業黃溢銓資深副總經理等管理高層上台就座發表個人意見，供公司企業及社會大眾參考及運用。

上午議程接續由美國德州農工大學汪慶升教授、高雄科技大學王振華教授，分別就「人工智慧在石化產業製程安全的應用」、「智慧化技術提升承壓設備風險基準檢查效能」進行專題演講。下午議程則安排雲林科技大學徐啟銘教授、國際保險經紀公司Marsh陳越峰資深副總裁、財團法人安衛技術中心林敬凱技術經理，分別對電池製造與儲能火災預防、全球百大保險理賠損失經驗以及製程危害評估實務案例等議題發表高見，再由南亞公司代表台塑企業分享「非常態製程操作風險辨識及因應作為」，最後進行綜合討論。各位專家充分在此論壇提供製程安全管理的先進做法及最新國際趨勢。