國際要求止戰壓力下 緬甸接收新一批俄中軍機

美聯社今天(12日)報導，緬甸軍政府表示，緬甸空軍已接收一批俄羅斯直升機和中國軍機。儘管國際社會施壓，要求結束緬甸血腥的內戰，莫斯科和北京仍在繼續向緬甸軍政府提供裝備。

美國與歐盟等國已對緬甸實施制裁，包括禁止武器銷售。但根據聯合國，俄羅斯和中國一直穩定向緬甸軍方提供價值上億美元的軍武裝備。

軍方提供的照片顯示，緬甸接收了3架俄羅斯Mi-38直升機，以及2架中國運-8型(Y-8)運輸機。專家表示，這批飛機很可能用於將部隊運送往山區作戰。

緬甸軍方在11月7日於首都奈比多(Naypyidaw)舉行的飛機交付儀式上說，這批運輸機將幫助軍方，「進一步提升，確保緬甸領空安全的能力」。

根據緬甸軍政府領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)辦公室發布的聲明，敏昂萊表示：「當前的國際衝突和國內局勢清楚地表明，飛機扮演著至關重要的角色。」

英國智庫國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)駐新加坡分析師邁克爾斯(Morgan Michaels)表示，這批新飛機的供應表明「儘管面臨經濟和外交壓力，緬甸軍方仍在繼續獲取重要裝備，而俄羅斯是其關鍵的生命線」。

根據國防情報提供商Janes，緬甸是俄羅斯已知的首個Mi-38直升機出口客戶。

分析小組「軍事專業促進民主改革」(Military Expertise for Democratic Reform)在一份研究報告中指出：「軍方委員會的這些準備工作表明，它將更加依賴空中力量，並擴大在全國的軍事行動。」該小組由緬甸支持抵抗運動的前軍官所組成。

在緬甸軍方於2021年2月發動政變奪權後，這個東南亞國家陷入血腥內戰至今。由於戰事持續，軍政府表示，12月將登場的大選投票不會在全國全部330個鄉鎮舉行。(編輯：楊翎)