國際詐團轉戰日本？ 外交部曝國人「暗黑打工」觸法大暴增

自柬埔寨KK園區被剿清後，國際犯罪集團疑有尋覓新國家、手法的趨勢。而日前日本「暗黑打工」的案例時有所聞，外交部今（16）指出，駐日管處陸續接獲國人誤信招待旅遊等條件，赴日從事非法暗黑打工，可能在不知情的狀況下，觸犯詐欺等日本當地法律而被捕案例，且今年以接獲通報的人數暴增至50餘人，遠高於前兩年的4位及5位。

台灣日本關係協會副秘書長王郁慧今日在外交部記者會上表示，近來陸續接獲駐日管處通知，國人誤信可以免費招待日本旅遊、打工等網路訊息，在日本從事所謂「暗黑打工」（闇バイト，Yami Baito）之事，導致部分國人在不知情狀況下觸犯當地法律；而王郁慧也補出，的確也有部分國人是知情而犯。

王郁慧近一步指出，據統計「暗黑打工」的涉法人數今年度大福倍增，自2023年時的4位，2024年的5位，但今年截至目前，已達50位，可說是說是非常爆炸性的增加。她也說明，當日本警方通知駐日館處時，駐館會提供國人相關協助和探視，包括是否需要通知在台灣的家人等。

外交部也表示，會持續的關注這個的情形，也呼籲國人要尊重日本當地的法規，不要貪圖一時報酬，深陷牢獄之災。王郁慧也建議國人，應依循正當合法的管道，辦理相關簽證及從事正當打工行為等，以免淪為不法。

據了解，詐團利用日本人容易相信他人的特點，也長期在日本當地詐騙不少人，而受騙或涉詐的對象近來也擴及至大量外國人，包括一小部分的台人，當中有不少案例是因誘人的打工條件而專程赴日，結果觸法或涉詐。

至於造成人數突然暴增的的原因，不排除是國際犯罪集團集團在柬埔寨KK園區被剿清後，開始尋覓新的詐騙區域與手法，特別是現在民眾現在對到東南亞打工的警覺性較強，面對網路上釋出的免費到日本旅遊、打工等，可能警覺性較弱，因而導致涉案人數倍增。

