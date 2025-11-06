國際詐騙平台覆蓋10多國 雲檢追金流與系統商起訴13人

雲林檢警破獲跨國詐騙案，逮捕包括遠端話務系統商在內等13人，偵結後起訴。（圖：雲林地檢署提供）

雲林檢警偵辦跨國詐欺案，在北港鎮破獲一處詐欺機房，連帶追出幕後遠端話務系統商，查扣不法所得上千萬元。檢方指出，被騙被害人不少，其中，一名到美國留學的留學生就被騙了2百多萬元。檢警查緝過程中，有二名嫌犯在企圖逃逸時，從三樓跳下受傷。全案今天（6日）偵結，共起訴13人。

詐騙集團在雲林北港鎮設置話務機房，檢警兵分多路展開搜索。（圖：雲林地檢署提供）

雲林檢方指出，詐騙集團在雲林北港鎮設置話務機房，警方專案小組在蒐證完備、掌握證據後，兵分多路同步針對3處民宅執行搜索，當場逮捕機房承租人黃姓主嫌等11名機房成員，偵訊後聲押獲准。檢警往上溯源，確認該集團使用的遠端系統、BRIA通訊程式及VOS3000自動話務平台，均由48歲郭姓系統商提供，檢方於是再將郭嫌拘提到案。

檢警進一步追查，發現郭姓系統商的上游是洪姓男子，他長期定居泰國，經營的系統平台可遠端架設全球機房，服務範圍涵蓋美國、日本、台灣、香港、越南、印度及馬來西亞等10多國。洪男原本滯留泰國規避查緝，直到日前返台時才在桃園機場落網，也已經由檢方聲押獲准。

檢警查扣不法所得上千萬元，以及詐騙手機、電腦等設備一批。（圖：雲林地檢署提供）

雲林檢方強調，這個詐騙集團專門鎖定美籍華人，以假冒UPS快遞客服及北京公安名義詐騙。第一線話務手假稱個資外洩、包裹涉案，誘導被害人轉接「公安」；第二線成員則假冒大陸公安，要求被害人配合「帳戶監管」，將款項匯至指定帳戶，再由後端成員持續詐取金錢。去年5月，一名謝姓留學生還因此受騙，共匯出近9萬美元給詐騙集團。（龐清廉報導）