想要平復壓力與情緒挑戰，往往比想像中更複雜，使尋找能安定心緒、拉回內在節奏的方法備受重視。Zoe音樂療心室以臨床專業與人文關懷為基礎，打造結合音樂、心理健康與科技的創新平台，在渴望提升心理韌性的族群間建立國際認證音樂治療課程推薦口碑，創辦人Zoe也以自身跨國經驗，開發多元服務，逐漸成為備受信賴的數位健康轉型顧問。

建立品牌的契機源自2020年疫情期間，當時身在德國海德堡的音樂治療師翁宇蓉（Zoe）因封城困在公寓中，窗外只有空蕩的道路與安靜得近乎凝結的空氣，使她聯想到曾在臨床現場遇見的孤獨者。為了讓音樂能觸及更多人，Zoe共同建立Podcast頻道，試圖以聲音擁抱那些同樣處於不安狀態的心，節目播出後引起大量聽眾共鳴，她也因此確信音樂的力量不應只出現在治療室，故創立了Zoe音樂療心室，開啟她線上教育的旅程。

Zoe將臨床經驗濃縮成線上課程，以清晰步驟與具體案例引導學員從零開始理解音樂治療。她深知不同文化背景對心理健康的接受度不同，因此在開發課程時，重新調整敘事方式，例如：華人學員常對課程有「這真的有效嗎？」的疑問，於是她運用更符合華人情感的語言，搭配生活化的例子，具體呈現音樂治療的原理，幫助學習者更自然地接觸、理解與吸收，使品牌在華人教育與心理健康領域獲得國際認證音樂治療課程推薦好評。

隨著經驗累積，Zoe開始思考如何讓學習更貼近日常生活，她從進修數位健康開始，試圖整合音樂、人文與科技，用數位健康轉型顧問的身分引導專業工作者進入數位時代，並以建立線上服務架構、打造健康產品、設計可持續推廣的數位課程，幫助他們更有效率地為學員提供服務。例如：結合SaaS與療心 Chatbot，打造能即時回應學員需求的療心小助手Melody，學員能隨時獲得指引，得到貼近個人狀態的建議；平台同時媒合治療師、企業客戶與學員，促進資源流動更為順暢，也提高整體效率。

Zoe致力開發CBMT國際認證課程，讓華人學員能在熟悉的文化脈絡中取得國際資格。未來，品牌規劃將平台拓展至B2B模式，提供企業心理健康方案、特教訓練、長照非藥物介入等服務，希望透過科技的整合，精準追蹤進度、分析數據、掌握互動回饋，幫助治療師與案主更有效率地交流與成長。

Zoe音樂療心室近期推出的《智慧轉型×健康應用：給助人者的AI升級與永續策略實戰營》已獲美國音樂治療師認證委員會（CBMT）核准學分授權，其旨在幫助學員建立影響力、理解數位健康的商業模式，並有效運用AI工具提升工作效能。課程中學員將完成個人數位策略，整合所學發展前瞻性計畫，內容兼具高度專業與實務操作，證明Zoe音樂療心室在國際認證音樂治療課程推薦品牌中的深度。

Zoe音樂療心室將臨床專業、人文故事與科技整合，使音樂成為人人皆能使用的心靈資源，幫助更多失落、疲憊、渴望被看見的人重新找到力量。如果您正在尋找國際認證音樂治療課程推薦品牌，或需要數位健康轉型顧問，那麼Zoe音樂療心室就是您的好選擇。

