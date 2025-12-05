國際護理大會2027年台灣登場！林佳龍讚「外交部全力支援」：展現台灣醫療實力

國際護理協會（ICN）今年度國際護理大會期間，確定由台灣護理學會（TWNA）取得2027年、第31屆國際護理大會主辦權，預估屆時將有全球逾百國、5000名護理專業人員來台與會。甫與衛福部長石崇良開會的外交部長林佳龍今（5）日透露，台灣護理學會正如火如荼籌辦，國際護理協會近日也來台會勘設施，並在昨日到外交部與他（林佳龍）會晤。林佳龍也當場指示，外交部應與台灣護理學會密切合作。

外交部今日發布新聞稿說明，國際護理協會1899年成立，目前計有140個會員組織，是與世界衛生組織（WHO）有正式合作關係的國際非政府組織，其運作方針與聯合國及WHO的健康政策緊密相關。ICN國際護理大會每2年舉辦一次，是全球最具規模及影響力的國際護理盛會；林佳龍昨日接見國際護理協會執行長卡頓（Howard Catton）等人，及台灣護理學會幹部。

廣告 廣告

林佳龍則在臉書轉述，卡頓向他表示，國際護理大會是全球規模最大的國際護理師聚會，今年在芬蘭首都赫爾辛基的大會，共有來自世界各地約7000多名與護理相關的從業人員、教授、官員與公協會代表出席，透過大會不只可以展示國家專業與特色，更能透過相互學習，提升彼此的醫衛能量。

林佳龍直言，聽到台灣能舉辦如此盛大的活動，他內心與全國護理人員一樣感到雀躍，當場指示外交部人員，務必在簽證、經費與出入境接待上，與台灣護理學會密切合作，務必讓所有與會者感受到台灣的熱情好客。林佳龍也鼓勵學會，可以規劃一些觀光路線，讓與會者深入認識台灣文化、品嘗美食。

「醫療與衛生是全世界不分種族、性別、宗教與國籍，都應該平等享有的基本人權」，林佳龍表示，自己3日接待世界醫師會（WMA）會長基圖魯（Jacqueline Kitulu）時，對方特別肯定台灣數位醫療與健保覆蓋率，更說要繼續支持台灣參與國際醫衛體系；而林佳龍也特別感謝WMA多年來抵制中國不理性打壓，通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的決議，並連年致函WHO表達對台灣堅定支持。

林佳龍提到，總統賴清德昨日出席「2025台灣醫療科技展」開幕式時宣示，要讓台灣醫療服務、醫材、生技與智慧醫療，推廣到更多國家，而外交部也在榮邦計畫下，積極推動「智慧醫療與健康產業」計畫。因此，政府將於明年WHA舉辦期間，在日內瓦舉辦「智慧醫療與健康產業展」，向世界展現台灣的醫療實力，他也特別邀請卡頓、基圖魯蒞臨會場，期待爭取更多國際夥伴認識台灣、支持台灣，也為台灣贏得世界的尊重。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

