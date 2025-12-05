國際護理大會2027年在台登場 林佳龍：外交部全力支援

第31屆國際護理大會將於2027年在台灣舉辦，國際護理協會(ICN)執行長Howard Catton等人來台會勘設施，並拜會外交部與部長林佳龍會談。林佳龍今天(5日)在社群平台發文表示，當他得知此活動是全球規模最大的國際護理師聚會時，立刻指示外交部同仁，務必在簽證、經費與出入境接待方面，與台灣護理學會密切合作，一定要讓所有與會者感受到台灣的熱情好客，同時也鼓勵學會規劃一些觀光路線，讓與會者深入認識台灣文化、品嘗美食。

林佳龍另在3日接待世界醫師會(WMA)會長Jacqueline Kitulu時，特別感謝世界醫師會多年來抵制中國的不理性打壓，不僅通過支持台灣參與世衛大會的決議，更連年致函世衛組織表達對台灣的堅定支持。

林佳龍指出，台灣將於明年世衛大會期間在日內瓦舉辦「智慧醫療與健康產業展」，所以他有邀請Howard Catton及Jacqueline Kitulu屆時蒞臨會場，期待藉此爭取更多國際夥伴認識台灣、支持台灣，也為台灣贏得世界的尊重。(編輯：陳士廉)